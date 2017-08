Nieuwe aanklacht tegen eigenaar Deense onderzeeboot

De Deense autoriteiten hebben vrijdag de uitvinder Peter Madsen aangeklaagd voor lijkschennis. Dat meldt persbureau AP. Madsen wordt al verdacht van doodslag op de Zweedse journaliste Kim Wall, aan boord van zijn zelfgebouwde onderzeeboot. Haar van hoofd en ledematen ontdane romp spoelde dinsdag aan op de kust.

Madsen ontkent nog altijd dat hij Wall om het leven heeft gebracht. Hij blijft bij zijn eerdere verhaal dat Wall aan boord van de onderzeeër omkwam door een ongeluk. Daarna zou hij de dertigjarige journaliste een zeemansgraf hebben gegeven.

Wall ging op 10 augustus aan boord van Madsens onderzeeër, de UC3 Nautilus. De freelanceverslaggeefster wilde een reportage maken over Madsen (46) en zijn onderzeeboot, de grootste privéonderzeeër ter wereld. Omdat Wall uren later niet reageerde op berichten, gaf haar vriend haar op als vermist.

Tegenstrijdige verklaringen

De politie vond Madsen en zijn onderzeeër de volgende ochtend, in een baai ten zuidwesten van Kopenhagen. Madsen zei dat hij technische problemen had, en moest gered worden van zijn zinkende vaartuig. Nadat de Nautilus was opgetakeld, bleek de onderzeeboot leeg. Aanvankelijk beweerde Madsen dat hij Wall had afgezet aan land, maar later veranderde hij zijn verklaring en kwam hij met het verhaal over het ongeluk aan boord.

Het bewijsmateriaal waarover de recherche beschikt, spreekt niet in het voordeel van Madsen, die bekend staat als briljant maar ook excentriek en opvliegerig. Zo zijn er bloedsporen gevonden aan boord van zijn onderzeeboot. Ook was de romp van Wall verzwaard met metaal, zodat het lichaamsdeel naar de bodem zou zinken. Uit onderzoek bleek ook dat iemand had geprobeerd alle lucht eruit te persen.

De politie heeft de afgelopen dagen 650 tips gekregen. De openbaar aanklager zei donderdag dat de voorlopige aanklacht tegen Madsen wordt verzwaard tot moord, wanneer hij 5 september op een hoorzitting voor de rechtbank moet verschijnen.