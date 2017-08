Minutenlang je adem inhouden valt te leren

Het wordt aangeraden als je zwanger bent, stress hebt of een instrument bespeelt: specifieke ademhalingstechnieken trainen. Maar het omgekeerde kan ook: oefeningen doen waardoor je zo lang mogelijk géén adem hoeft te halen. Handig voor duikers die zonder zuurstof te werk gaan en mensen die als sport hun adem inhouden.

Wired maakte een video over hoe sommige mensen erin slagen minutenlang geen adem te halen. Zoals de Spanjaard Aleix Segura Vendrell die op 28 februari 2016 24 minuten en 3,45 seconden z’n adem (vrijwillig) inhield en zo een wereldrecord vestigde. Gewone stervelingen mogen al blij zijn als ze het zestig seconden volhouden.

Er gaat wel wat meer werk in zitten dan even diep ademhalen en je kop onder het wateroppervlak houden. Het is, zoals zoveel in het leven, een combinatie van aanleg en vele uren training. Professionele ademinhouders hebben vaak een hele grote longinhoud. Soms wel tien liter, waar de gemiddelde mens een longinhoud van vier tot zes liter heeft.

Pure zuurstof

Daarnaast kunnen ze hun longen door gericht te ademen met hun middenrif zelfs nog verder vullen. Leren ontspannen is heel belangrijk. Hoe lager je hartslag is, hoe minder zuurstof je lichaam verbruikt en dus hoe langer je zonder ademhalen kunt.

En ook voor minder getalenteerde mensen is de periode waarin je je adem in kunt houden flink op te rekken. Presentator Robbie Gonzalez van Wired waagt in de video een poging veel langer dan hij daarvoor kon zonder adem onder water te blijven, met maar een paar uur training.

Wat trouwens ook nog wel handig is als je een persoonlijke recordpoging waagt, is pure zuurstof ademen in het halfuur voordat je begint. Zo vestigde de Spanjaard Segura zijn wereldrecord ook. Het record zonder pure zuurstof is ‘maar’ 11.54 minuut.