Duitse extreemlinkse site is verboden

Zeven weken na de rellen rond de G20 in Hamburg heeft de Duitse regering de radicaal-linkse website linksunten.indymedia.org vrijdag per direct verboden. De site is „het belangrijkste internetplatform van op geweld gericht extreem-links”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière.

De minister benadrukte dat hiermee niet het complete internationale mediaplatform Indymedia verboden is, maar alleen het Duitse filiaal linksunten.indymedia. Kort na de bekendmaking was de site niet meer te bereiken. Maar De Maizière houdt er rekening mee, zei hij, dat ze via servers in het buitenland weer opduikt. Daardoor zou het nog enige tijd kunnen duren voor de website werkelijk uit de lucht is.

Volgens een schatting van de binnenlandse veiligheidsdienst waren er in Duitsland in 2016 zo’n 8.700 linksextremisten die bereid zijn geweld te gebruiken.

Gewelddadige acties

Op de site werden anonieme oproepen tot geweld tegen mensen en objecten geplaatst, gewelddadige acties naderhand opgeëist, tips gegeven voor brandstichting en voor het maken van molotovcocktails, aldus De Maizière. Ook zou het in brand steken van auto’s van familieleden van politieagenten tot ‘legitiem doel’ zijn verklaard. Er zouden bovendien solidariteitsverklaringen zijn geplaatst met drie voortvluchtige leden van de voormalige terroristische organisatie Rote Armee Fraktion (RAF), die gezocht worden gewapende overvallen.

Justitie zou haar onderzoek naar linksunten.indymedia al zijn begonnen vóór de G20-rellen, waarbij actievoerders van het zogeheten Zwarte Blok auto’s in brand staken, winkels plunderden en een wijk in Hamburg tijdelijk ontoegankelijk maakten voor de politie. Na die rellen werd de politiek verweten de gevaren van radicaal-links onderschat te hebben. Veel kritiek was er overigens ook op de politie en de harde manier waarop die de confrontatie met demonstranten aanging.

Brandstichting

Enkele weken voor de top werd op verschillende plaatsen in Duitsland het spoor gesaboteerd met brandstichting in seininstallaties – een actie die in linksunten werd opgeëist als protestdaad. Vorig weekeinde vonden opnieuw twee sabotage-acties aan het spoor plaats, die het treinverkeer tussen Hamburg en Berlijn en tussen Hannover en Berlijn tijdelijk lamlegde. Daardoor konden neonazi’s die wilde deelnemen aan een betoging in Berlijn niet naar de hoofdstad reizen.

De politie viel vrijdag in Freiburg verschillende panden binnen in verband met het verbod. Daarbij werden niet alleen laptops in beslag genomen, maar ook messen, katapulten, houten knuppels en ijzeren pijpen.