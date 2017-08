Jimmy F.: terrorist of amateurspion?

Berust de terroristische dreiging in Rotterdam en de daarmee gerelateerde aanhouding deze week op een misverstand? Met dat scenario houden de autoriteiten op dit moment serieus rekening, stellen bronnen van NRC.

Woensdagavond werd een concert in de Rotterdamse Maassilo afgelast vanwege een dreigbericht dat was verschenen op de versleutelde chatapplicatie Telegram. De 22-jarige verdachte Jimmy F., die het bericht had verstuurd, zit nog steeds vast. Onderzocht wordt wat het motief was van de Brabantse hbo-student om het dreigbericht te versturen. Autoriteiten houden nu sterk rekening met de mogelijkheid dat F. zich op Telegram voordeed als jihadist met de bedoeling om op die manier, als een soort ‘amateurspion’, zelf terroristen te ontmaskeren.

Website GeenStijl publiceerde vrijdag een mail die hen was toegezonden door iemand gelieerd aan ‘Syria General’, een bloggerscollectief dat sympathiseert met de Syrische president Bashar al-Assad. In die mail wordt beweerd dat Jimmy F. namens de groep probeerde te infiltreren in Telegram-chatgroepen van aanhangers van terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Informatie die hij in deze chatgesprekken tegenkwam, zou hij aan de autoriteiten doorspelen. Dat zou al langer aan de gang zijn.

Spaanstalige jihadist

F. zou afgelopen week in de veronderstelling hebben verkeerd dat hij contact had met een Spaanstalige jihadist, en over een op handen zijnde aanslag in Rotterdam hebben gebluft. Dit bericht kwam bij de Spaanse inlichtingendienst terecht, stelt de mail, en doorgespeeld aan Nederlandse collega’s. Bronnen onderschrijven deze lezing aan NRC.

Politie en Openbaar Ministerie zeggen niet op dit scenario te willen ingaan, zolang F. wordt verhoord. Vrijdag werd besloten F., die in de vroege donderdagochtend van zijn bed werd gelicht, in ieder geval het hele weekend vast te houden. Daarna moet worden besloten over eventuele vervolging.

De berichtendienst Telegram is populair onder IS’ers omdat deze door veiligheidsdiensten niet te kraken zou zijn. Binnen besloten groepen wordt informatie gedeeld. Maar Telegram trekt ook de aandacht van undercoveragenten, journalisten en bloggers die onder pseudoniem informatie hopen los te peuteren van IS-leden.

Ook een aantal Nederlandse burgers doet zich op chatdienst Telegram voor als IS-sympathisant om jihadisten te ontmaskeren. Zo iemand is ook Mark (achternaam bij de redactie bekend), die een weblog bijhoudt onder de naam ‘Azazel’ en daarop zijn bevindingen publiceert. „Daar besteed ik tien tot twaalf uur per dag aan”, zegt hij telefonisch. Jimmy F., of andere leden van Syria General, is hij naar zijn weten nooit tegengekomen, zegt hij. „Ik zeg zelf zo min mogelijk in dat soort chatgroepen, dan maak je van jezelf een doelwit. Bluffen over een aanslag zou ik absoluut nooit doen. Voor je het weet heb je de inlichtingendiensten in je nek.”