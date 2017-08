Jager-verzamelaars wisselen per seizoen van darmbacteriën

De jager-verzamelaars van het Hadza-volk in Tanzania hebben ieder half jaar wisselende bacteriesoorten in hun darmen. In het droge seizoen (mei tot oktober) jagen ze veel en eten ze veel vlees. In het natte seizoen (november tot april) eten ze bessen en honing. Dus veel suiker. De bacteriesoorten wisselen mee. Het hele jaar eten de Hadza wortels en knollen.

In hun vleesrijke halfjaar lijkt de soortsamenstelling van hun darmflora wel wat op die van mensen in de westerse geïndustrialiseerde wereld, maar de Hadza-darmflora blijft steeds veel gevarieerder. Vooral bacteriesoorten die goed op plantenvezels groeien ontbreken bij de westerlingen.

In de Science die vrijdag verscheen beschrijft een internationale groep onderzoekers, geleid door mensen van Stanford University, hoe ze verspreid over een heel jaar 350 stukjes poep verzamelden van 188 Hadza jager-verzamelaars. Er zijn nog ongeveer 200 Hadza-mensen met de levensstijl die meer dan 15.000 jaar geleden wereldwijd onder alle mensen gebruikelijk was. Mensen sloegen hun kamp op op plaatsen waar voedsel verwacht kon worden.

Antropoloog Stephanie Schorr ondervroeg jagers in Afrika naar hun eten. Soms aten ze veel vlees. Maar altijd: knollen. Lees ook: Honing, vlees, knollen en poep

Hoewel iedere wetenschappelijke basis ervoor ontbreekt, suggereren het artikel en het begeleidende commentaar in Science dat er iets ontbreekt aan de darmflora van de mens in de geïndustrialiseerde wereld. In het commentaar staat dat „van een gevarieerde darmflora wordt aangenomen dat hij beschermend effect heeft”, gevolgd door de constatering dat Hadza-mensen lang en gezond leven terwijl er nauwelijks gezondheidszorg is. Het artikel is wat minder suggestief met de slotzin: „De uitdaging is om de ecologische rol en functionele bijdrage van soorten (darmbacteriën) te begrijpen die co-evolueerden met mensen, maar die nu duidelijk ondervertegenwoordigd zijn, of missen in geïndustrialiseerde bevolkingen.”

Onvermeld daarin blijft het raadsel van de darmbacteriesoorten van de Bacteroidaceae-familie die ruimschoots in de darmen van de westerse mens bevolken, maar bij de Hadza helemaal ontbreken.