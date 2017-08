‘Noord-Korea bouwt versneld verder aan nieuwe kernreactor’

Noord-Korea heeft zijn inspanningen opgevoerd om een nieuwe kernreactor te bouwen. In een vrijdag verschenen rapport van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) staat dat het geïsoleerde land versneld onderdelen voor de nieuwe reactor fabriceert.

Het IAEA baseert zich daarbij vooral op satellietbeelden, omdat het geen toegang heeft tot Noord-Korea. Daarop waren aanwijzingen te zien dat er gewerkt wordt aan reactoronderdelen op de bouwplaats van de nieuwe lichtwaterreactor. Die moet groter worden dan de bestaande reactor in Yongbyon.

Die reactor is nog altijd in bedrijf en levert de brandstof die nodig is voor het Noord-Koreaanse kernprogramma. Er zijn volgens het IAEA geen aanwijzingen dat het laboratorium bij deze hoofdreactor in Yongbyon het afgelopen jaar gebruikt is. Daar produceert het regime plutonium van afgewerkte splijtstaven. Onlangs schreef een Amerikaanse denktank dat het laboratorium juist wel af en toe in gebruik was.

Noord-Korea heeft sinds begin vorig jaar twee kernproeven en tientallen raketproeven gehouden. Het is niet duidelijk of de Noord-Koreanen in staat zijn een kleine atoombom op de kop van een raket te monteren en of die tegen de extreme hitte kan als de raket weer terugkomt in de atmosfeer.

De spanningen tussen het regime van Kim Jong-un en de Verenigde Staten zijn vanwege al die proeven wel flink opgelopen. Noord-Korea dreigde het Amerikaanse eiland Guam in de Stille Oceaan aan te vallen en de Amerikaanse president waarschuwde het land voor “hel en verdoemenis” als het de VS bedreigt.