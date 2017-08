Hockeyers geven zichzelf kans op goud

Een voor een omhelsde Max Caldas zijn spelers, meteen na de 3-1 zege op Engeland in de halve finale van het EK. „We hebben onszelf de kans gegeven om zondag te spelen voor goud”, sprak de coach van de Nederlandse mannenploeg even later. Kans op titelprolongatie, maar vooral: kans op revanche tegen België, de ploeg waartegen Oranje in de groepsfase begin deze week nog met 5-0 verloor. Wat die ontluisterende nederlaag zegt voor zondag? „Niks”, is de vaste overtuiging van Caldas.

De titel en eerherstel, voor minder doet Nederland het niet bij dit EK in eigen land, met elke wedstrijd een uitverkocht Wagener Stadion en een live-uitzending bij de NOS. Afrekenen met de afgang in Rio vorig jaar, waar 4-0 winst in de kwartfinale tegen Australië werd gevolgd door pijnlijke nederlagen tegen België en Duitsland. Vierde, en dus weer geen goud voor het grootste hockeyland ter wereld. In Londen 2012 volgde op een 9-2 zege tegen Groot-Brittannië verlies in de finale tegen Duitsland. Twee jaar later werd een gedegen WK in Den Haag bedorven door een 6-1 zeperd tegen Australië in de finale. Het einde voor coach Paul van Ass, die werd opgevolgd door Caldas.

Succesvolle Argentijn

De eerder bij de Nederlandse vrouwen zo succesvolle Argentijn leek bij de mannenploeg het lek snel boven te hebben, met een sterk EK in 2015 en 6-1 winst op Duitsland in de finale. Maar in Rio ging het dus toch weer mis. Caldas bleef aan en greep rigoureus in. Aanvoerder Robert van der Horst, doelpuntenmaker Jeroen Hertzberger en keeper Jaap Stockmann doen dit EK niet mee. De charismatische coach koos voor een team met drie leiders in plaats van één aanvoerder: Seve van Ass, Billy Bakker en Mink van der Weerden. Mandekking veranderde in zonedekking. Maar eerherstel? In de poulefase van het EK overschaduwde de oorwassing tegen de efficiënte Belgen de monsterscores tegen Spanje (7-1) en Oostenrijk (6-0).

Lees hier een verhaal over het historisch belangrijke Wagener Stadion: De heilige grond van het Nederlandse hockey

Tegen Engeland leek het vrijdag aanvankelijk een zware avond te worden voor Oranje. De Engelsen begonnen fel en kregen snel de eerste kansen. Prachtige scoop over vijftig meter, afgemeten voorzet en hard schot van Ollie Willars, dat door keeper Pirmin Blaak maar net kon worden gekeerd. De Britten staken soms wel erg gemakkelijk het Nederlandse middenveld over. Was dit de ploeg van wie Nederland onlangs op het vierlandentoernooi in Barcelona nog met 9-1 had gewonnen en waarvan sinds 2010 nooit meer was verloren welk titeltoernooi dan ook?

Fout van Engeland was nodig

Er was een fout van de tegenstander voor nodig om Nederland in het tweede kwart een eerste strafcorner te bezorgen. In eerste instantie werd de bal door Billy Bakker niet feilloos gestopt en schoot Mink van der Weerden tegen een verdediger. Maar met de voor hem typerende felheid kogelde de Nederlandse cornerspecialist de rebound met een backhand in het doel. Nauwelijks een minuut later werd de bal op het middenveld onderschept, gaf Bjorn Kellerman een subtiel passje en schoot Mirko Pruijser na knap wegdraaien de 2-0 in de linkerhoek.

Pas na rust nam de thuisploeg de wedstrijd echt in handen en na een actie van Bakker scoorde Pruijser fraai de 3-0. Dat Engeland uit een strafcorner tegen scoorde, deerde Caldas niet. De coach was vooral blij dat zijn leiders Bakker en aanvoerder Van Ass tijdens de wedstrijd en in de rust het voortouw hadden genomen om de zonedekking te veranderen in man tegen man. Zo kon de tegenstander beter onder druk worden gehouden. Geen overbodige luxe zondag tegen België, dat in de andere halve finale na 2-2 en shot-outs won van Duitsland. „Wij hebben onze les geleerd”, aldus Caldas.