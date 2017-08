Iraakse strijdkrachten rukken op naar de stad Tal Afar, ten westen van Mosul. Het Iraakse leger is begonnen met het heroveren van de stad Tal Afar op terreurgroep Islamitische Staat (IS). Na de bevrijding van Mosul is Tal Afar een van de laatste steden die nog in handen is van IS in Irak.

Ahmad al-Rubaye/AFP