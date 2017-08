Stap in de bus voor bezoek aan de stadsschouwburg. Maar enkele meters verder stopt de bus weer, de chauffeur stapt uit. Aan de andere kant stopt de tram, de conductrice stapt eveneens uit. Ze lopen naar elkaar en er volgt midden op de rails een innige omhelzing, waarbij ik hem hoor zeggen: „Waar gaan we samen naar toe, ha,ha!”

Dan lopen ze terug en trekken weer op, met op afstand een intense handkus. De chauffeur zit vanaf dat moment alleen nog maar te fluiten.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl