Aanvallen op agenten in Londen en Brussel

Belgische militairen hebben in het centrum van de hoofdstad Brussel een man neergeschoten die ze aanviel met een mes. De aanvaller wist twee militairen licht te verwonden aan handen en gezicht. Nog geen twee uur later viel in Londen een man bij Buckingham Palace ook twee agenten aan, gewapend met een mes. Hij kon worden aangehouden, zo meldt de Britse politie.

De aanval in Brussel vond volgens omroep VRT plaats in de Emile Jacqmainlaan. Ooggetuigen zouden rond 20.15 uur één schot gehoord hebben. In eerste instantie werd gemeld dat de aanvaller gedood zou zijn, maar deze bleek later toch nog levensgevaarlijk gewond. Er is geprobeerd hem te reanimeren, maar over zijn huidige toestand wil de federale politie tegenover AP geen verdere mededelingen doen. De man zou volgens de VRT bij de politie bekend staan om kleine vergrijpen, die niet met terreur te maken hebben.

Het Belgische nationale Crisiscentrum meldt op Twitter dat de situatie inmiddels onder controle is. Ook premier Charles Michel reageerde kort na de aanval op Twitter:

Het openbaar vervoer in de directe omtrek van het incident is tijdelijk stilgelegd op last van de politie, die met veel agenten ter plaatse is. In de buurt van de Grote Markt wordt een aantal straten afgesloten.

Aanval bij Buckingham Palace

Twee uur later werd de omgeving rond Buckingham Palace afgesloten nadat een man twee politieagent aanviel met een kapmes. De Metropolitan Police wist de aanvaller te arresteren.

De politie schrijft dat de aanval plaatsvond aan de grote laan die langs Buckingham Palace loopt. De twee agenten zijn daarbij lichtgewond geraakt aan hun armen, en zijn daar inmiddels aan behandeld. Volgens Britse media vond de aanval plaats voor de ogen van een groep verschrikte toeristen. De politie is nog aanwezig en doet onderzoek op de plek van de aanval.