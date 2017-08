Amazonereservaat open voor mijnbouw

De Braziliaanse regering gaat de winning van goud, ijzer en andere mineralen mogelijk maken in een natuurreservaat in het Amazonegebied. Het gaat om het in 1984 in het leven geroepen Renca-reservaat, een vooral met tropisch regenwoud begroeid stuk land met een oppervlakte van ruim 46.000 vierkante kilometer, iets meer dan de oppervlakte van Nederland. Het Amazonegebied beslaat in totaal 5,5 miljoen vierkante kilometer en is verspreid over negen landen.

In het reservaat, dat volgens het woensdag in de staatscourant gepubliceerde decreet ontgonnen mag worden, blijven negen gebieden volgens de overheid beschermd. Hier wonen inheemse bevolkingsgroepen of groeien bepaalde planten die wettelijk beschermd worden. Uiteindelijk zou zodoende 31 procent van het totale reservaat geëxploiteerd mogen worden, maar activisten vrezen dat ook de beschermde delen getroffen zullen worden.

Het Wereldnatuurfonds (WWF) in Brazilië waarschuwde vorige maand al dat eventuele mijnbouw in het Amazonegebied zou leiden tot grootschalige ontbossing, vernietiging van waterbronnen, verlies van biodiversiteit en conflicten over grond. Een senator van de oppositie sprak van „de ernstigste aanval op de Amazone in vijftig jaar”.

Door het reservaat open te stellen voor mijnbouw, hoopt de regering investeerders te trekken en meer werkgelegenheid te creëren. Brazilië zit in de ergste crisis sinds dertig jaar. Het land gaat gebukt onder corruptieschandalen en de economie blijft krimpen, onder meer door dalende prijzen van grondstoffen.

De afgelopen jaren bleef de ontbossing in de Braziliaanse Amazone beperkt, onder meer dankzij een moratorium op boskap voor soja-plantages. Sinds 1970 is 20 procent van het Amazonebos verdwenen. (Reuters/BBC)