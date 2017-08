VS straffen Egypte wegens mensenrechtenschendingen

Mensenrechten doen er kennelijk nog toe onder de regering van Donald Trump, al heeft de president zelf al herhaaldelijk blijk gegeven van zijn onverschilligheid daarvoor. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet deze week weten dat militaire hulp ter waarde van 195 miljoen dollar aan Egypte wordt uitgesteld, terwijl 95 miljoen aan civiele hulp komt te vervallen.

De voornaamste reden: ongenoegen bij de Amerikanen over een Egyptische wet die niet-gouvernementele organisaties volledig aan banden legt. Volgens de Egyptische regering was de wet, die president Abdel Fattah el-Sisi dit voorjaar goedkeurde, nodig om de nationale veiligheid te waarborgen maar critici zeggen dat het om een uitzonderlijk repressieve wet gaat die elke vorm van kritiek op zijn bewind smoort.

Tegenvaller voor Sisi

Voor Sisi, die in april nog met alle egards door Trump was ontvangen op het Witte Huis zonder dat hij over mensenrechten werd lastig gevallen, vormde het Amerikaanse besluit een bittere tegenvaller. Het Egyptische ministerie van Buitenlandse liet in een verklaring woensdag weten dat het de stap „als een miskenning beschouwt van de aard van de strategische relaties” tussen beide landen. Al decennia ontvangt Egypte als een belangrijke Arabische bondgenoot hulp van de VS. Vóór het jongste besluit stond het dit jaar op de rol voor 1,3 miljard dollar aan militaire en civiele hulp.

Een al geagendeerde ontmoeting van Sisi met Trumps schoonzoon Jared Kushner, die door het Midden-Oosten reisde, werd woensdag plotseling door Egypte afgezegd. Maar alsof er niets was gebeurd ontving Sisi enkele uren later Kushner desondanks lachend in zijn paleis in Kairo. In een verklaring roemde de president de hartelijke betrekkingen tussen beide landen.

Egyptes nieuwe wet op de ngo’s heeft internationaal tot veel kritiek geleid. Op grond daarvan kunnen medewerkers die zich bijvoorbeeld inzetten voor meer democratie worden opgepakt en als een gevaar voor de veiligheid tot celstraffen van een tot vijf jaar worden veroordeeld. In veel gevallen is dit ook al gebeurd. Sommige critici schertsen dat ngo’s alleen nog ongestraft kookcursussen kunnen organiseren.