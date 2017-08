Man aangehouden in Brabant in verband met terreurdreiging

Een 22-jarige man is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in Brabant in verband met de terreurdreiging in Rotterdam. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Rotterdam. Een andere verdachte die donderdagavond al was aangehouden, bleek een Spaanse monteur te zijn die vermoedelijk dronken was.

Waar de aanhouding precies heeft plaatsgevonden, is niet bekend gemaakt. Een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) viel rond 02.00 uur zijn woning binnen. De man is meegenomen voor verhoor en zijn huis is vannacht doorzocht.

De Maassilo in Rotterdam werd donderdagavond vlak voor een optreden van de Amerikaanse rockband Allah-Las ontruimd vanwege terreurdreiging. Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb was de politie getipt door Spaanse autoriteiten. Een bestuurder van een Spaans busje met gasflessen werd aangehouden omdat hij opvallend rijgedrag vertoonde.

Het voertuig werd door de Explosieve Opruimingsdienst (EODD) gecontroleerd. Vervolgens bleek dat de Spanjaard een logische verklaring had voor de gasflessen in zijn busje en dat hij waarschijnlijk onder invloed was. De politie meldt donderdagochtend dat hij nog vastzit.