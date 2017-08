Tyfoon eist minstens negen levens in China

In het zuiden van China zijn woensdag minstens negen mensen om het leven gekomen bij een tyfoon. Een onbekend aantal mensen wordt volgens Chinese autoriteiten nog vermist, schrijft Reuters. Meer dan 150 mensen raakten gewond.

Veel slachtoffers vielen in de zuidelijke regio Macau. Reddingswerkers zijn op zoek naar vermisten in ondergelopen gebouwen en auto’s. Volgens het Chinese persbureau Xinhua is het totale dodental in het land zelfs al opgelopen tot twaalf. Nog eens minstens vier mensen zouden zijn omgekomen in Guangdong, ten noorden van Macau.

Tyfoon Hato is een van de krachtigste orkanen in de regio van de afgelopen decennia, met windsnelheden oplopend tot 160 kilometer per uur. Delen van Macau stroomden over en de elektriciteit in de stad viel gedeeltelijk uit. Deuren en ramen werden door de krachtige wind vernield. Vooral de oude stad van Macau is geraakt.

Twee doden werden gevonden in een parkeergarage in de stad. Eerder werd al bekend dat een ander slachtoffer van een gebouw gevallen was en een man aangereden was door een vrachtwagen. Een andere man kwam om toen hij bedolven werd door een muur die omgeblazen was door de wind.

Hong Kong onder water

Ook delen van Hong Kong liepen onder water. In de regio, 64 kilometer van Macau, vielen geen doden. Wel moesten honderden vluchten worden geannuleerd en werd financieel verkeer in de belangrijke handelsstad stilgezet. Langs de kust werden in totaal 27.000 mensen geëvacueerd. Twee miljoen huishoudens kwamen tijdelijk zonder stroom te zitten.

In deze periode van het jaar wordt de regio vaker geteisterd door orkanen. In juni raakten bij een tyfoon nog tientallen mensen gewond in Taiwan.