Mink Peeters: van Real Madrid naar VVV-Venlo

Door onze correspondent Koen Greven

Madrid. Twee handtekeningen in twee dagen. Op woensdagmiddag verlengde Mink Peeters zijn contract met Real Madrid met drie seizoenen en een dag later sloot het 19-jarige talent een huurovereenkomst met VVV-Venlo. Of hij aanstaande zondag zijn debuut in de eredivisie kan maken tegen zijn oude club Ajax is nog niet duidelijk. „Ik heb er veel zin in. Ik zie dit als een laatste stap van de jeugd naar het mannenvoetbal”, zegt Peeters vanuit Venlo.

Met de overstap van Madrid naar Venlo komt er een einde aan een langdurige periode van onderhandelen. Daardoor miste Peeters de succesvolle seizoenstart van VVV-Venlo, dat de eerste twee wedstrijden tegen respectievelijk Sparta en FC Twente won. Peeters: „Ik ga er wel vanuit dat ik redelijk veel aan spelen toe ga komen. Dat is voor mij nu toch wel heel belangrijk.”

Van Real Madrid naar VVV-Venlo. Van Santiago Bernabéu naar De Koel. Van de winnaar van de Champions League naar de kampioen van de eerste divisie. Het is voor de buitenwacht misschien een flink aantal stappen terug, maar Peeters ziet zijn overgang naar de eredivisie vooral als een stap in zijn ontwikkeling op weg naar de absolute top. „Ik weet dat het heel moeilijk zal zijn, maar Real Madrid blijft mijn doel”, zegt Peeters. „Ik heb daar niet voor niets mijn contract verlengd.”

Bij de huidige selectie van Real Madrid zouden spelers als Ronaldo, Modric, Asensio en Isco zijn concurrenten op het middenveld zijn. Al deze sterspelers zijn vele malen verder in hun ontwikkeling dan Peeters. Bij het tweede elftal van ‘de Koninklijke’ zou Peeters moeten concurreren met andere toptalenten als Óscar en Cristo, die er wel voor kozen in de Spaanse hoofdstad te blijven.

Peeters heeft er in navolging van zijn Noorse clubgenoot Martin Ødegaard voor gekozen speelminuten op het hoogste niveau in Nederland te gaan maken. De eredivisie als trampoline voor een terugkeer naar de Primera División. En zo is Peeters voorlopig weer terug in zijn geboorteland waar hij tien jaar geleden aan zijn opleiding tot profvoetballer begon.

Al vroeg werd duidelijk dat Peeters over uitzonderlijke talenten beschikte. Bij het Nijmeegse Union speelde hij zich als F-je al in de kijker van PSV, waar hij vanaf 2007 begon bij zijn eerste profclub. Zijn vader Geert Peeters, in het dagelijks leven basgitarist Friso Ruysdael bij de Nijmeegse feestband de Sjonnies, wierp zich op als zijn zaakwaarnemer. Na vier jaar kwam Ajax met het verzoek of hij over wilde stappen. Ze zagen in Peeters de beste nummer 10 van Nederland. Peeters ging in op het aanbod, omdat hij zich in Amsterdam beter dacht te kunnen ontwikkelen.

Als Ajacied zette Peeters zijn volgende stappen in de C1, B2 en B1. Talentvolle tieners als Peeters vielen in de smaak bij buitenlandse clubs die de opleidingen van Nederlandse clubs nauwgezet in de gaten houden. Sommigen konden de verleiding niet weerstaan. Zo vielen Javairo Dilrosun en Timothy Fosu-Mensah respectievelijk voor Manchester City en Manchester United.

Voor Peeters was er onder anderen interesse vanuit Spanje. Zowel Atlético als Real Madrid zag wel wat in de technische spelmaker. ‘De Koninlijke’ handelde slagvaardiger en legde hem buiten Ajax om een contract voor. „Als de grootste club ter wereld je wilt hebben, dan doet dat wel wat met je”, zegt Geert Peeters. „We hebben het er als gezin uitvoerig over gehad en besloten dat Mink dit niet moest laten lopen.”

De keuze van Peeters kwam hem bij Ajax op kritiek te staan. Clubicoon Johan Cruijff hekelde het vertrek van het jonge talent. Technisch-directeur Marc Overmars stelde openlijk dat Ajax zich niet kon verweren tegen de bedragen die een club als Real Madrid biedt. „Het ging ons helemaal niet om het geld. En Mink verdiende helemaal niet bijzonder veel. Maar het is vrijwel onmogelijk om je tegen dit soort uitspraken te verweren”, stelt Geert Peeters. „Jaloezie speelt soms ook een rol. Bijna niemand krijgt de kans bij Real Madrid te spelen.”

Peeters dus wel. Maar al snel bleek dat de weg naar de absolute top niet over rozen gaat. Na een flitsend begin waarbij Real Madrid hem zelfs al als een kracht voor het tweede elftal zag, viel Peeters door verschillende oorzaken terug. Hij viel van de ene ongelukkige blessure in de andere en toen de middenvelder eindelijk fit was, hield Real Madrid hem uit voorzorg aan de kant omdat de FIFA verschillende transfers van de club onderzocht.

Het was een harde leerschool voor Peeters. Maar hij was niet de enige die in het internaat van Real Madrid moest zien te overleven. La Fabrica bracht de voorbije decennia tal van toppers voort, maar slechts enkelen haalden het eerste elftal. Peeters zag ook steeds ploeggenoten afhaken. Sommigen waren mentaal te zwak. Anderen kwamen technisch tekort. Of Real Madrid zag net iets meer in een speler van buitenaf en legde daar zonder problemen soms miljoenen voor neer. Het was zo een voortdurend komen en gaan van toptalenten.

Peeters hield stand, maar deed wel een paar stappen terug. Real Madrid had ondertussen ook Ødegaard vastgelegd, die was voorbestemd voor het tweede elftal. De voormalige sterspeler Guti ontfermde zich over Peeters. Hij moest in de hoogste jeugdelftallen strijden voor een vaste plek in de middelste linie. Peeters werd vooral mentaal op de proef gesteld. Bij Ajax kon hij altijd rekenen op een basisplaats. Onder Guti was hij nooit ergens zeker van. Klagen bij de coach was er in Spanje niet bij. Uitleg kreeg Peeters doorgaans niet. Al maakte Guti hem vaak wel duidelijk het te zien zitten in ‘de Nederlandse Guti’.

Met de hulp van externe fysieke en mentale begeleiders ging Peeters de concurrentiestrijd aan en kreeg hij zijn aandeel in misschien wel het beste jeugdelftal ter wereld.

De Juvenil A van Guti veroverde vorig seizoen het Spaanse kampioenschap, won de beker en bereikte de halve finales van de Youth League. Peeters speelde bij die resultaten een voorname rol. Zo waren de Spaanse sportkranten lyrisch over zijn optreden in de achtste finales van de ‘baby Champions League’ tegen AS Monaco. Peeters werd voorgesteld als één van de nieuwe groeibriljanten van de talentenfabriek.

De leiding van Real Madrid sprak na het seizoen vertrouwen in Peeters uit door zijn contract met drie jaar te verlengen. De clubleiding was echter van mening dat Peeters het beste koan gaan rijpen in Duitsland of Nederland om later als een betere speler terug te keren. Hetzelfde traject dat Real Madrid bij Ødegaard voor ogen had. Er was interesse van verschillende clubs, maar de keuze viel op VVV-Venlo. „Het was heel mooi dat ik deze week mijn contract met Real Madrid mocht verlengen. Maar de ontvangst in Venlo was ook heel warm. Ik heb het gevoel dat mijn profloopbaan nu echt gaat beginnen.”