Fulton County graaft zich in met Donald Trump

‘Hebben jullie gehoord van die jongen die ze vanochtend vonden”, vraagt Brad Wissinger aan zijn klanten. „Poor guy. Sneed zichzelf eerst de polsen door, en stak zich toen in de hals. Helemaal doorgesneden. Die wilde echt dood.”

Een klant, een oudere man, huivert. „Ik hoop maar dat hij op de goede manier sneed. Met de ader mee.”

Wissinger: „Een jongen van 23. Heroïne.”

De klant: „De dealers zitten overal in het dorp. Ze stoppen drugs stiekem in drankjes. Al onze kinderen worden verslaafd gemaakt.”

De vaste klanten van de vuurwapenwinkel van Brad Wissinger zitten, zoals altijd, op barkrukken rond de toonbank. Bij gebrek aan cafés is dit de belangrijkste ontmoetingsplek van Fulton County, Pennsylvania. De lokale drugscrisis is zoals zo vaak het gesprek van de dag. In 2016 vielen er in dit dunbevolkte district van vijftienduizend inwoners elf doden door een overdosis. Nergens in Pennsylvania is dat percentage zo hoog.

Dit jaar is het record van 2016 al bijna geëvenaard, zegt Brad Wissinger, terwijl hij een automatisch geweer en vijf magazijnen munitie afrekent.

Slijterij

Dus nee, vraag Wissinger, of andere inwoners van Fulton County, niet of het beter gaat met het district sinds ze Donald Trump in november vorig jaar met hun stemmen het Witte Huis in hielpen. Dan wijst hij op de winkelstraat in het centrum van het plaatsje McConnellsburg. Eén voor één gaan de winkels dicht. Zelfs de slijterij sloot vorige maand de deuren. Wissinger: „Die goede cijfers over de economie, de groei van banen, daar merk je hier niets van. Dat is leuk voor de steden, maar hier is geen economie meer.”

Maar hoe eensgezind Fulton County nog achter Trump staat, bleek de afgelopen twee weken, na de rellen in Charlottesville. Een meerderheid van de Amerikaanse bevolking bekritiseerde Trumps halfslachtige afkeuring van de neonazi-demonstratie. Zijn populariteit daalde naar een dieptepunt van 37 procent.

In de VS begon een oude discussie over de erfenis van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) opnieuw. Monumenten die herinneren aan de zuidelijke Confederatie gingen op een aantal plaatsen neer, of verdwijnen binnenkort. Er is een hernieuwde discussie over de Confederatievlag.

Wie door Fulton County rijdt, ziet geregeld Confederatievlaggen hangen. En de laatste dagen hangen er veel meer dan normaal, zegt Rick Hoffman, een 59-jarige arbeidsongeschikte bouwvakker met een grote grijze baard. „Ze willen ons een andere manier van leven opleggen.” ‘Ze’, dat zijn de liberals. „De Democraten. De media zitten er vol mee, maar ook in de Republikeinse Partij zijn ze machtig.”

Hoffman heeft deze week genoten van een toespraak van Trump in Arizona, waar de president lange tijd praatte over zijn serie verklaringen over ‘Charlottesville’. „Ze pakken onze geschiedenis af, ze pakken onze cultuur af”, had een fulminerende Trump gezegd. Hij liet de zaal ‘CNN sucks!’ scanderen, en zei: „Ik sloeg ze om de oren met de neonazi’s. Ik noemde alles. Laat me kijken. De KKK, we hebben de KKK. Ik had ze allemaal.”

Fulton County bestaat niet uit ‘Dixie-mensen’, zegt Brad Wissinger. Pennsylvania maakte deel uit van het Noorden tijdens de Burgeroorlog. „Maar we zijn hier wel solidair met de mensen van het Zuiden die hun cultuur willen beschermen.”

Black Lives Matter

Langs de belangrijkste weg van McConnellsburg staat een klein monumentje voor twee soldaten van de Confederatie: W.B. Moore en F.A. Shelton. Ze werden gedood in 1863, tijdens de eerste schotenwisseling in de staat, en daar begraven door de lokale bevolking. Een kleine Confederatievlag wappert ervoor. Wissinger: „Trump heeft niet alles goed gedaan. Hij heeft de neonazi’s veroordeeld, en terecht. Maar hij had ook meer kunnen praten over Black Lives Matter, die zijn pas intolerant.”

De storm van kritiek op Trumps toespraak in Arizona bereikte Fulton County nauwelijks. Media die kritisch zijn op Trump, worden niet gelezen of bekeken. Rick Hoffman kijkt niet meer maar ‘haatzender’ CNN. Hij kijkt naar de talkshows van Newsmax op internet. Newsmax is in handen van Trump-bondgenoot Christopher Ruddy. Het is veel kleiner dan Fox News, maar populair en zeer invloedrijk onder uitgesproken Trump-aanhangers.

Hoffman hoorde deze week op Newsmax dat Barack Obama de tegendemonstranten in Charlottesville persoonlijk had betaald. En ook de neonazi’s zouden zijn betaald. „Het stinkt. Het was in scène gezet om Trump te beschadigen.”

Ook winkelier Sally Hoover heeft het verhaal gehoord van Obama en de demonstranten. Ze denkt dat het waar is. „Als je erover nadenkt: waarom zijn die linkse demonstranten altijd op straat? Hoeven ze niet naar hun werk? Zo komen ze dus aan hun geld.”

Deze week verscheen een onderzoek van de Harvard-universiteit naar de mediaconsumptie van Amerikanen. De campagne van 2016, concludeerden ze, liet een totale scheiding tussen progressief en conservatief Amerika zien. Trump-stemmers namen hun nieuws vrijwel volledig tot zich via conservatieve media als Breitbart, Fox News, InfoWars en Daily Caller. Clinton-stemmers volgden vooral de traditionele media (The Washington Post stond bovenaan).

Volgens de onderzoekers is vooral de rechterkant van de kiezers snel geradicaliseerd. Complottensites als InfoWars en Truthfeed worden „versterkt en gelegitimeerd” doordat ze iets minder radicale media voeden. Zo „normaliseerde de paranoïde stijl die het rechtse ecosysteem kenmerkte tijdens de verkiezingen”.

Hoe meer Trump landelijk onder druk komt te staan, hoe dieper Fulton County zich ingraaft. „De vraag of beloftes worden ingelost, is minder belangrijk”, zegt Emily Best (33). „Mensen hier worden gedreven door een gevoel dat wat ze ooit hadden, van hen is afgepakt. Ze kozen Trump voor het ‘again’ in Make America Great Again. Ze willen erkenning.”

Emily Best leidt een coöperatie van biologische boeren. Ze is onlangs met haar vriend, baby en twee stiefkinderen naar Fulton County verhuisd. Probleem: ze is een fanatieke Democraat. Vrienden maken lukt dus niet in Fulton County.

Best: „Op mijn werk heb ik het geluk dat ik de baas ben, niemand gaat met me in discussie. In de supermarkt heb ik een strategie: ik begin nooit een gesprek. Niemand spreekt mij verder aan, want ze hebben de Hillary-sticker op mijn auto allang gezien. Zo houd ik het leuk.”

Na iedere landelijke controverse ziet Best een paar dagen lang borden en vlaggen in de tuinen van haar buren. „Zo laat Fulton County aan Trump weten: wij staan nog achter je.”

