Engelsen verslagen, trauma voorkomen

De hunkering is bijna tastbaar in het uitverkochte Wagener Stadion, als vier Nederlandse hockeysters in de derde minuut van het laatste kwart razendsnel uitbreken. De teleurstelling als de Engelse keepster Maddie Hinch het schot van Laurien Leurink stopt. Maar dan de ontlading als de nieuwe aanvoerster Marloes Keetels in haar honderdste interland de bal in de rebound toch onberispelijk raak knalt. Weg doemscenario van shoot-outs, weer verliezen van angstgegner Engeland. Nederland naar de finale, zaterdag tegen België dat verrassend won van Duitsland.

Bij het vorige EK in 2015 in Londen verspeelden de Nederlandse hockeysters in de finale volkomen onnodig een 2-0 voorsprong, waarna het thuisland via 2-2 en shoot-outs de titel pakte. Veel dieper was de wond die Groot-Brittannië een jaar geleden veroorzaakte op de Spelen van Rio. Ondanks oogstrelend veldspel kwam de ploeg van coach Alyson Annan in de finale niet verder dan 3-3, waarna de Britse vrouwen opnieuw de shoot-outs wonnen en voor het eerst in de historie het goud pakten. Geen olympische trilogie voor Nederland, een afscheid in tranen voor een unieke generatie topspeelsters.

Gouden generatie uitgezwaaid

Maartje Paumen, Naomi van As, Ellen Hoog, keepster Joyce Sombroek, Willemijn Bos, Michelle van der Pols, Frederique Derkx en de al eerder gestopte Kim Lammers – samen goed voor 1.253 interlands – werden donderdag in de rust van de halve finale Nederland-Engeland op muziek van Soldaat van Oranje bedankt voor bewezen diensten. Bondscoach Annan bleef wel aan, hoewel menig voetbalclub zijn coach voor minder zou hebben weggestuurd.

Eerst een black-out à la schaatscoach Gerard Kemkers in de olympische halve finale tegen Duitsland, toen ze na de reguliere speeltijd dacht dat er nog een kwart te spelen was. Dan haar apathische houding tijdens de verloren serie shoot-outs in de finale, eenzaam en alleen in de dug-out. Beeldvorming, vindt Annan nog altijd. De les van de black-out is geleerd. Voortaan past ze tijdens een toernooi beter op zichzelf, gaf de Australische voor het EK aan.

Het vertrouwen leek weg te ebben

Na een op het EK traditioneel eenvoudige poulefase was de halve finale tegen Engeland de eerste echte test voor het nieuwe team van coach Annan. Die viel niet onverdeeld positief uit. In het eerste kwart had Nederland nog een overwicht. De Engelse goalie Maddie Hinch, ook al een kwelgeest bij de eerdere nederlagen op EK en Spelen, tikte een strafcorner van haar SCHC-clubgenote Caia van Maasakker via de lat over. Maar in het tweede kwart namen de Engelsen het heft in handen, met onder meer drie strafcorners en een maar net gemiste tip-in van aanvoerster Alex Danson.

Frédérique Matla, een van de nieuwe gezichten in Oranje, probeerde het vlak na rust met een energieke actie maar vond Hinch op haar weg. De passing werd slordiger, acties spaarzamer. Terwijl de avond viel over Wagener Stadion en Amsterdamse Bos leek het vertrouwen langzaam weg te ebben. Het zou toch niet weer mis gaan tegen de Engelsen? De treffer van Keetels voorkwam dat.

De Europese titel lijkt nu voor het grijpen tegen België, dat voor het eerst in een EK-finale staat. De Belgische coach Niels Thijssen was duidelijk over de kansen. „98 tegen 2 procent in het voordeel van Nederland.”