Eneco doet het zonder netwerk ook goed

Energiebedrijf Eneco lijkt de verwerking van de splitsing financieel goed te hebben verwerkt. Het bedrijf, dat op 1 februari zijn netwerkpoot Stedin kwijtraakte, behaalde over de eerste zes maanden een flink hoger bedrijfsresultaat.

Dat heeft Eneco donderdag bekendgemaakt. Het bedrijfsresultaat kwam over het eerste half jaar uit op 135 miljoen euro, 34 procent meer dan in 2016. Tweederde daarvan is volgens een toelichting van bestuursvoorzitter Jeroen de Haas afkomstig uit de productie van groene stroom, de rest komt uit levering van stroom aan klanten.

„Voor de buitenwereld is het belangrijk om te zien hoe Eneco het zonder Stedin doet”, zegt De Haas. „Het netwerkbedrijf had natuurlijk een monopolie. Belangrijk is dat we ook zonder het netwerk groei kunnen laten zien.”

Acquisities stuwen omzet

De omzet steeg met 7 procent tot 1,6 miljard, hetgeen het gevolg is van acquisities in België en Duitsland. De omzet in Nederland daalde licht, volgens Eneco vooral als gevolg van lagere stroomprijzen. De nettowinst, gecorrigeerd voor de verkoop van Stedin, nam met een kwart toe tot 96 miljoen.

De voornaamste tegenvaller werd veroorzaakt door het weer. Het waaide minder dan gebruikelijk, waardoor de productie van windparken tegenviel. Eneco stak dit jaar 14 miljoen euro in windparken. In zon en biomassa werd 30 miljoen euro gestoken. Een andere meteorologische tegenvaller was de zachte winter; daardoor kwam de winstmarge op de gasverkoop lager uit.

Wel of niet verkocht

Voor Eneco staat er de komende maanden veel op het spel. Op 31 oktober wordt duidelijk of de 53 aandeelhouders, Nederlandse gemeentes, hun belang in het bedrijf gaan verkopen. Nu al hebben Rotterdam, Den Haag en Dordrecht aangegeven de Eneco-aandelen te willen verkopen. En die gemeentes bezitten samen al de meerderheid. Aanleiding hiervoor is de splitsing van het bedrijf. Nu de netwerkpoot Stedin los staat van Eneco en zich in publieke handen bevindt, wordt Eneco door de gemeentes meer en meer gezien als commercieel bedrijf dat niet meer in publieke handen hoeft te blijven. Eerder al werden de andere grote stroombedrijven Essent (overgenomen door RWE) en Nuon (Vattenfall) afgestoten.

