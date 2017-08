Terreuralarm op basis van één chatbericht

De beslissing om het popconcert van de Amerikaanse rockgroep Allah-Las af te gelasten, woensdagavond in Rotterdam, is hoofdzakelijk genomen op basis van één chatbericht. Er was daarnaast geen andere, substantiële informatie over een dreiging tegen het popconcert, bijvoorbeeld van de AIVD of van buitenlandse politie- of inlichtingendiensten.

Dat zeggen verscheidene bronnen tegen NRC. „De beslissing van de Rotterdamse driehoek [burgemeester, OM , politie, red.] en de organisator van het concert om het optreden van Allah-las af te gelasten, is genomen op basis van de inhoud van het bericht en de duiding ervan”, aldus een inlichtingenbron tegen NRC. Het besluit tot afgelasting zou onder druk van de driehoek zijn genomen, en niet op aandringen van de organisator. Maassilo, de zaal waar het concert zou plaats vinden, twitterde woensdagmiddag rond half zes: „In verband met een terreurdreiging gaat het concert van Allah-Las op last van de politie vanavond niet door!”

De Rotterdamse politie, die de woordvoering doet over de kwestie, wil niet reageren op de vraag of het chatbericht de enige basis is geweest voor het verregaande besluit om het concert voor de ongeveer 900 bezoekers af te gelasten. Ook geeft ze geen toelichting op de inhoud van het chatbericht. Eerder woensdag noemde ze het bericht ‘dreigend’.

Chatbericht uit Noord-Brabant

Het chatbericht is afkomstig van een 22-jarige man uit Noord-Brabant, zo bevestigde minister Stef Blok (Veligheid en Justitie, VVD) donderdag. Volgens nog onbevestigde berichten zou het gaan om een inwoner van Zevenbergen. De man werd van de nacht van woensdag op donderdag rond 2.00 uur opgepakt door een zwaarbewapend team van de Dienst Speciale Interventies. Blok zei woensdag: „We willen van deze meneer weten waarom hij het bericht naar buiten heeft gebracht waarop wij het concert in de Maassilo moesten afgelasten. Daarover wordt hij op dit moment aan de tand gevoeld”. Blok sprak van een „idiote actie”.

De man die woensdag als eerste werd opgepakt – de bestuurder van een busje met Spaans kenteken – is donderdag vrijgelaten. De man is monteur van beroep en had daarom enkele gasflessen in zijn wagen. Bij zijn aanhouding was hij onder invloed van alcohol. Hij trok woensdag zodoende de aandacht van de politie toen hij slingerend over de Mijnsherenlaan reed, nabij de popzaal.

Sleutelrol voor Spaanse politie

De Spaanse politie had het chatbericht onderschept en aan de Nederlandse politie doorgegeven, aldus bronnen. Het bericht zou op Telegram hebben gestaan. Dat is een versleutelde chatdienst die, anders dan WhatsApp, moeilijk te kraken is voor veiligheidsdiensten. Kennelijk was de Spaanse politie daarin toch geslaagd. Ook de propaganda-afdeling van IS maakt veel gebruik van Telegram.

Wat er precies in het chatbericht stond en in welke taal, is tot nu toe onbekend. Mogelijk werd daarin gedreigd met een aanslag op het concert van Allah-Las, reden voor de Spaanse politie om de tip door te geven aan de Nederlandse collega’s.

Dat de waarschuwing van de Spanjaarden kwam, was voor Nederland reden de tip over het chatbericht extra serieus te nemen, aldus Blok. Over de Spaanse origine van de waarschuwing zei de bewindsman: „We krijgen helaas met enige regelmaat waarschuwingen, dus dat heeft mede een rol gespeeld bij deze beslissing [om het concert af te gelasten].”

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft gezegd dat hij het concert van Allah-Las graag alsnog op een ander moment wil laten doorgaan. De bezitters van een entreebewijs krijgen hun geld terug.