Ajax hopeloos ten onder tegen Rosenorg

De finalist in de Europa League van vorig jaar bevestigde in Noorwegen dat Nederlandse voetballiefhebbers zich geen illusies hoeven te maken. Zo snel als een voetbalclub kan terugkeren aan de Europese top, zo snel kan dat aanzien ook weer afbrokkelen. Ajax bewees dat donderdagavond in Noorwegen, waar een 3-2 nederlaag tegen Rosenborg ertoe leidde dat de Amsterdamse club voor het eerst in 27 jaar geen Europees voetbal zal spelen.

Was Ajax dichtbij? Ja en nee. Want Ajax had het ticket weliswaar bijna in handen, toen Lasse Schöne in de tweede helft de 1-2 binnenschoot, maar tegelijk was de ploeg negentig minuten lang kwetsbaar. Doelpunten vielen zo makkelijk. En dat keer op keer.

Neem de 1-0. Onnodig balverlies leidde een counter in die eindigde bij spits Niklas Bendtner, die de bal ongehinderd kon inkoppen achter doelman André Onana. Joël Veltman stond het dichtst bij de Deense oud-spits van Arsenal, maar het leek wel alsof de rechtsback niet kon kiezen welke van de twee aanvallers in zijn buurt hij moest dekken. Hij koos de gulden middenweg en dekte de ruimte ertussen. Niets dus.

Veel groter probleem

Het doelpunt had een kleine tegenslag kunnen zijn als het niet een veel groter probleem van Ajax weerspiegelde. Niet alleen ogen de spelers uit vorm, het team is ook uitermate kwetsbaar met een broze defensie waarin twee van de vier spelers immer solliciteren naar een tweede gele kaart. Dat ligt niet per se aan Nick Viergever en Joël Veltman zelf – duwen en trekken is hun houvast – maar een geruststellend gevoel is het niet. Helemaal links in de defensie stond Mitchell Dijks, een speler die na twee verhuurperiodes niet de status van onomstreden basiskracht heeft. Zijn opponent gaf de voorzet bij de 1-0.

Duidelijk is dat Ajax de onverschrokken Colombiaan Davidson Sanchez mist. De club kreeg er weliswaar zo’n 45 miljoen euro voor terug, van zijn nieuwe club Tottenham Hotspur, maar steeds meer rijst toch de vraag of Overmars niet het merendeel van die miljoenen moet gaan uitgeven. Versterking is gewenst.

Overmars was in elk geval niet naar Noorwegen afgereisd. Er heerst zoveel transferdrukte in Amsterdam dat hij zijn post niet kon verlaten. Met Newcastle United onderhandelt hij over de terugkeer van Siem de Jong, aan Rapid Wien betaalde hij zeven miljoen euro voor de 19-jarige Maximilian Wöber, terwijl er ook nog die kwestie is aan de inkomstenkant: het Dolberg-dilemma.

De man die in Trondheim terugkeerde in de basisopstelling, ten koste van Klaas-Jan Huntelaar, en flets speelde, staat op de shortlist van AS Monaco, dat een bedrag van dertig dan wel vijftig miljoen euro voor hem wil betalen – afhankelijk welk sportmedium je gelooft. Feit is: zulke bedragen kunnen een gevierd spelersverkoper als Overmars meestal wel bekoren.

Nieuwe spits

Wat als hij Dolberg verkoopt? Dit Ajax is kwetsbaar, zo bleek donderdag eens te meer, en met een salarisplafond van iets meer dan een miljoen euro, zeven uitwedstrijden op kunstgras en een belastingtarief van 52 procent is een nieuwe topspits niet direct voorhanden. Wie moet het dan doen? Tenzij de club volledig voor Klaas-Jan Huntelaar gaat, die donderdag in de rust werd ingebracht om meer power te brengen. Donny van de Beek ging eraf.

Vanaf dat moment ging het beter, wat niet eens zozeer door Huntelaar kwam, maar wel door de geestdrift die Ajax toonde. Met het eerste seizoen zonder Europees voetbal in tien jaar in het verschiet, was extra inzet even logisch als gewenst. En prompt, tussen de 58ste en 61ste minuut, maakte Ajax twee doelpunten die het perspectief veranderde. Ineens, door treffers van Amin Younes en Lasse Schöne, lonkte het hoofdtoernooi van de Europa League. Toen nog wel.

Voor het Nederlandse voetbal was de plaatsing van Ajax meer dan gewenst. Zeker doordat FC Utrecht eerder op de avond al was uitgeschakeld door het Russische Zenit. Hoe meer en langer Nederlandse clubs actief zijn in Europa, des te meer punten verzamelen ze voor de coëfficiëntenranglijst van de UEFA en des te groter de kans dat de eredivisie een rechtstreeks ticket voor de Champions League kan heroveren. Feit is dat de kampioen van dit seizoen straks niet rechtstreeks in de Champions League speelt.

Groepsfase

Met de finaleplaats van vorig seizoen heeft Ajax de verhoudingen enigszins kunnen herstellen. Een weergaloze krachttoer was het, die de geschiedenis van Ajax als topclub tot leven wekte. Des te pijnlijker is het dat diezelfde club zich drie maanden later niet kan plaatsen voor de eerste ronde van de Europa League. Rosenborg scoorde nog twee keer en bevestigde wat eenieder al dacht: Ajax is de weg kwijt.