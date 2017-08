Acht vermisten na aardverschuiving in Zwitserland

In Zwitserland zijn acht mensen vermist sinds een aardverschuiving woensdagochtend. Het natuurgeweld vond plaats in de buurt van het dorpje Bondo in het zuiden van het land, schrijven Zwitserse media. Volgens de politie komen de vermisten uit Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk.

De aardverschuiving veroorzaakte een modderstroom met grote stukken steen. Twaalf gebouwen in het Italiaanstalige plaatsje in de Val Bregaglia werden beschadigd of zelfs vernietigd. Minstens honderd bewoners en toeristen in het gebied werden geëvacueerd.

Eerder zeiden autoriteiten dat iedereen in veiligheid was gebracht. Nu blijkt dat acht mensen tijdens de evacuatie niet zijn meegekomen.

Legerhelikopter zoekt naar vermisten

Reddingswerkers zijn naar de vermisten op zoek. Er is onder meer een legerhelikopter ingezet. Deskundigen sluiten niet uit dat er nog een aardverschuiving kan optreden in de Val Bregaglia, en vooralsnog mogen mensen niet terug naar het gebied.