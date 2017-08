22-jarige verdachte uit Brabant plaatste ‘dreigend bericht’

De 22-jarige man die woensdag op donderdagnacht is gearresteerd in Noord-Brabant verspreidde een “dreigend bericht” via de berichtendienst Telegram. Dat heeft minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) donderdag gezegd tegenover BNR. De minister noemde het incident verder een “idiote actie” en zei dat de verdachte stevig verhoord zal worden. De inhoud van het bericht is niet bekend.

De politie had concrete informatie dat woensdagavond een aanslag gepleegd zou kunnen worden tijdens een optreden van de Amerikaanse rockband Allah-Las in de Maassilo in Rotterdam. Het concert werd naar aanleiding van de dreiging afgeblazen. “De informatie was zo serieus dat we deze maatregel hebben genomen”, zei de Rotterdamse korpschef Paauw over het incident. Uit onderzoek moet blijken of nu ook daadwerkelijk een aanslag verijdeld is.

Blok bevestigde donderdag ook dat Spaanse autoriteiten Nederland hadden gewaarschuwd, wat mede een rol gespeeld heeft bij de beslissing om het concert af te gelasten. Het is niet bekend wat voor informatie precies is gedeeld.

Inval DSI

Om 02.00 uur deed een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) een inval in het huis van de verdachte. Vermoedelijk gaat het om een 22-jarige Nederlander die vannacht gearresteerd is in Zevenbergen. De politie wil dit niet bevestigen. Ook wil een politiewoordvoerder niet zeggen wat voor nationaliteit de verdachte heeft. Het is wel zeker dat de man die gearresteerd is naar aanleiding van de terreurdreiging in Nederland woont en niet uit Spanje komt.

Gasflessen

Woensdagavond werd naar aanleiding van de terreurdreiging al een eerste verdachte aangehouden die met zijn busje rondreed in de buurt van de Maassilo. In het voertuig werden gasflessen gevonden. Vervolgens bleek het te gaan om een dronken Spaanse monteur die de gasflessen nodig had voor zijn werk.