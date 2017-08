Eerste BMW van Limburgse lopende band gerold

De eerste BMW is woensdag in het Limburgse Born van de lopende band gerold. Dat heeft VDL Nedcar bekendgemaakt. Het gaat om de BMW X1, een grote gezinsauto. De Limburgse autofabrikant, onderdeel van het Eindhovense concern VDL Group, maakte met verschillende soorten Mini’s wel al langer andere modellen in opdracht van BMW, maar niet eerder auto’s van het Duitse merk zelf.

Naast de aankondiging van de eerste afgeleverde BMW, maakte VDL Nedcar ook andere voortgangscijfers bekend. Aan de voorbereidingen van de productie van de BMW X1 is volgens het bedrijf maandenlang gewerkt. Zo werden flinke investeringen gedaan in nieuwe robots. Volgens VDL Nedcar staan er in de fabriek inmiddels 1.300 robots.

Waar in veel branches zorgen zijn over het effect van robots op werkgelegenheid, kon het bedrijf desondanks ook melden dat het veel nieuwe banen heeft gecreëerd. VDL Nedcar gaat 600 extra uitzendkrachten een vast arbeidscontract aanbieden, voor het einde van 2018. Momenteel werken er ruim 6.000 medewerkers bij het bedrijf. Toen VDL de noodlijdende Nedcarfabriek in 2012 overnam van de vorige eigenaar Mitsubishi, waren dat er ongeveer 1.500.

De extra banen komen door een volle orderportefeuille, maar ook door klachten van de ondernemingsraad en vakbonden over de hoge werkdruk bij de fabriek. VDL beloofde eerder dat het 1.400 uitzendkrachten een vast dienstverband aanbiedt in 2018. De 600 nieuwe vaste banen komen daarbij.