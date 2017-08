Twee arrestaties in Marokko om ‘Barcelona’

De Marokkaanse politie heeft twee verdachten gearresteerd in verband met de aanslag in Barcelona van afgelopen donderdag. Volgens Reuters, dat Spaanse media aanhaalt, zouden de twee connecties hebben met terreurbeweging Islamitische Staat.

Een van de verdachten werd gearresteerd in de stad Nador, dichtbij de Spaanse enclave Melilla. De 28-jarige man heeft twaalf jaar in Barcelona gewoond en zou een aanslag hebben voorbereid op de Spaanse ambassade in Rabat. Hij zou geen rechtstreekse contacten hebben gehad met de Spaanse terreurcel, hoewel hij de aanslag op sociale media wel toejuichte.

Een andere man werd in het stadje Oujda gearresteerd, in de buurt van de Marokkaans-Algerijnse grens. Deze verdachte woonde in het bergdorpje Ripoll, net als de meesten van de aanslagplegers. Hoewel de arrestaties zondag al zijn verricht, willen de Marokkaanse autoriteiten er nog geen details over loslaten.

Drie verdachten vast in Spanje

Dinsdag werden vier verdachten voorgeleid aan de Spaanse onderzoeksrechter voor verhoor. Na de zitting werd één van hen onder voorwaarden vrijgelaten. De overige acht leden van de terreurcel zijn niet meer in leven. De politie doodde er vrijdag vijf, en schoot maandag de chauffeur van de bestelbus dood.

Het ideologische brein achter de aanslag, een Marokkaanse imam, kwam met een ander om het leven toen er iets fout ging met het voorbereiden van explosieven.