Minstens zeven doden bij schipbreuk Brazilië

In de noordelijke Braziliaanse deelstaat Pará heeft een boot met zeventig opvarenden dinsdagavond schipbreuk geleden. Volgens de Braziliaanse autoriteiten zijn hierbij minstens zeven passagiers om het leven gekomen onder wie een tiener en een kind. Dat meldt persbureau Reuters.

De Braziliaanse autoriteiten maakten woensdag bekend dat 25 passagiers levend werden aangetroffen nadat de boot was gekapseisd in de Xingu, een zijrivier van de Amazone. Wat er met de overige passagiers is gebeurd, is nog onduidelijk. Een reddingsoperatie is momenteel nog gaande. De Braziliaanse politie onderzoekt de toedracht van de schipbreuk.

Het schip verliet maandag Santarém, de hoofdstad van Pará, en was onderweg naar Vitoria do Xingu, ook in Pará. De schipbreuk vond plaats tussen de steden Porto de Moz en Governador José Porfirio waar de Xingu-rivier erg breed is. In het noorden van Brazilië is vervoer per boot over de Amazone gebruikelijk aangezien de deelstaat relatief weinig grote wegen heeft.