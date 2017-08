Millennials kopen toch gewoon grote auto’s en huizen

‘Het einde van bezit’: dat was enkele jaren lang een veelgehoorde slogan als het om millennials ging, de generatie die grofweg tussen 1980 en 1995 werd geboren. Volgens veel onderzoeken zou deze generatie minder hechten aan materiële welvaart dan voorgaande generaties. Maar nu millennials massaal 30-plussers worden, komen steeds meer vraagtekens bij die aanname.

Want hoe ouder millennials worden, hoe meer ze dezelfde zaken aanschaffen als voorgaande generaties. Persbureau Bloomberg berichtte woensdag over Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat mensen tussen 18 en 34 inmiddels de grootste groep huizenkopers in de VS zijn. Huizenbezit blijkt toch niet zo achterhaald. En volgens gegevens van verkoopsite Autotrader zijn millennials een belangrijke aanjager van de snelle groei van SUV-verkopen, meldt Bloomberg.

In Nederland bezitten millennials weliswaar minder koopwoningen dan de vorige generatie, volgens het CBS. Maar in juni nuanceerde het statistiekbureau die verschillen: „Je zag in de crisis een daling in bijna elke leeftijdscategorie. Maar sinds het einde van de crisis zijn ouderen bezig aan een inhaalslag: ze kopen meer woningen dan ze vóór de kredietcrisis deden.” Het aantal twintigers en dertigers dat een huis koopt loopt ook weer op, maar niet zo snel: het bevindt zich nu op hetzelfde niveau als voor de crisis. Millennials kopen dus niet per se minder huizen, maar oudere generaties kopen er nu méér.

Ook uit andere recente studies naar de aannames over millennials blijken die vaak niet te kloppen. De Harvard Business Review legde in 2016 al eens 20 studies naast elkaar over verschillen in normen en waarden tussen de generaties. De conclusie? „Betekenisvolle verschillen tussen generaties bestaan waarschijnlijk niet.” Volgens de onderzoekers zijn veel eigenschappen die aan millennials worden toegeschreven simpelweg eigenschappen van jonge mensen. En jonge mensen worden ouder.