‘Genocide dreigt in Centraal Afrikaanse Republiek’

In de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) zijn “de eerste tekenen van genocide” te zien. Dat heeft de VN-chef voor noodhulp Stephen O’Brien dinsdag gezegd naar aanleiding van een bezoek aan het land dat al jarenlang geteisterd wordt door sektarisch geweld.

De diplomaat zei in een interview met persbureau AP dat milities steeds vaker aanvallen uitvoeren met een etnisch of religieus motief. Eerder had hij achter gesloten deuren met de VN Veiligheidsraad gesproken over de situatie in de CAR. VN diplomaten hebben vaker gewaarschuwd dat het geweld in het land kan escaleren, maar er is nog niet eerder op deze manier door een VN-chef gewaarschuwd voor genocide.

Tijdens zijn laatste bezoek aan het land een maand geleden zag O’Brien onder meer dat duizenden moslims uit gebieden moesten vluchten omdat ze het doelwit waren van christelijke milities. Het sektarische geweld in de CAR begon in 2013 toen de islamitische Seleka-rebellen de president François Bozizé verdreven waardoor gevechten uitbraken met de christelijke anti-Balaka groepering.

Sindsdien zijn duizenden mensen om het leven gekomen. Voornamelijk in het zuidoosten van de CAR wordt er veel gevochten. Sinds mei zijn er meer dan driehonderd mensen om het leven gekomen en 100.000 burgers ontheemd.