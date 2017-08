Spaanse politie waarschuwde voor terreurdreiging Rotterdam

De Rotterdamse politie heeft vlak voor een optreden van de Amerikaanse rockband Allah-Las de Maassilo ontruimd vanwege terreurdreiging. De politie was getipt door de Spaanse autoriteiten, maakte de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb woensdagavond bekend. In de buurt van de Maassilo reed een busje met Spaanse kentekenplaten rond, met gasflessen achterin. De politie heeft de Spaanse bestuurder aangehouden. Hij wordt gehoord. Of er een link is met het dreigement, zegt Aboutaleb nog niet te weten.

De politie kreeg rond 17.30 uur informatie over de dreiging van de Spaanse politie, meldde Aboutaleb op een persconferentie. Over de inhoud van het dreigement wilde hij geen nadere uitspraken doen. Pas enkele uren later werd besloten de concertzaal te ontruimen.

De berichten over het Spaanse busje doen denken aan de aanslagen in Barcelona en Cambrils. Die waren het werk van een terreurcel die oorspronkelijk van plan geweest lijkt te zijn om aanslagen te plegen met gasflessen achterin busjes. In Alcanar ontplofte een woning waarin 120 flessen lagen opgeslagen.

Afzetting

Het gebied rond de Maassilo werd afgezet door politiemensen met kogelwerende vesten. Volgens de NOS kwam ook de gespecialiseerde Dienst Speciale Interventies van de politie ter plaatse. Die wordt uitsluitend ingezet als potentieel sprake is van zwaar geweld of terrorisme.

In verband met een terreurdreiging gaat het concert van Allah Las op last van de politie vanavond niet door! — Maassilo (@Maassilo) August 23, 2017

De deuren van de Maassilo zouden om 19.30 uur openen voor het concert dat een uur later zou beginnen. Rond 19.20 uur maakte de organisatie bekend dat de show werd afgeblazen. Hoeveel mensen op dat moment al in of bij de concertzaal aanwezig waren, is niet duidelijk. Directeur Minke Weeda van organisator Rotown liet aan RTV Rijnmond weten dat er nog geen fans binnen waren. De band is volgens de Rotterdamse nieuwssite Media TV door de politie weggeleid.

Bij Maassilo worden voorbereidingen getroffen om de leden van Allah-Las onder begeleiding van het DSI naar elders te vervoeren. pic.twitter.com/lBgs6H0HtJ — MediaTV (@mediatvnl) August 23, 2017

Even na 21.00 uur liet de politie weten dat de situatie “onder controle is”. Er wordt nog onderzoek gedaan.

Allah-Las

Uit welke hoek de terreurdreiging afkomstig is, is onbekend. De band zei vorig jaar in een interview met The Guardian dat in Turkije weleens een show is afgeblazen omdat de concertpromotor zich zorgen maakte over naam van de groep. Ook krijgt de band naar eigen zeggen zo nu en dan e-mails van moslims die zich beledigd voelen:

“We mailen terug en leggen uit waarom we voor deze naam gekozen hebben en meestal begrijpen ze het wel.”

De band heeft de naam naar eigen zeggen niet gekozen om het islamitisch geloof te bespotten, maar omdat ze naar een naam zochten die “heilig klinkt”. De band uit het westen van de Verenigde Staten maakt psychedelische rockmuziek. De Turks-Nederlandse band Altin Gün stond geprogrammeerd in het voorprogramma.