Boer Hume verkoopt de hoorns van zijn neushoorns nu via internet

De Zuid-Afrikaanse boer John Hume is „euforisch” want zijn jarenlange droom is uitgekomen. En tegelijkertijd weten dierenactivisten over de hele wereld dat hun nachtmerrie werkelijkheid is geworden. Woensdagmiddag om twee uur is namelijk de internetveiling begonnen van 240 hoorns die Hume heeft afgezaagd van de honderden neushoorns die op zijn boerderij in Zuid-Afrika rondlopen.

Hume kreeg deze week toestemming van het Zuid-Afrikaanse ministerie voor Milieuzaken voor deze verkoop. De regering hief het moratorium op voor de handel in hoorns binnen de landsgrenzen van Zuid-Afrika. Maar het wereldwijde verbod op grensoverschrijdende handel is nog wel steeds van kracht.

„Het is het einde van een hele lange weg voor mij, en tegelijk het begin van heel iets nieuws”, zegt Hume met zijn baritonstem over de telefoon.

Op zijn zwaar bewaakte boerderij verblijven 1.536 neushoorns. Zijn teams zaagden de afgelopen jaren dagelijks tientallen hoorns af. De methode is pijnloos, garanderen de dierenartsen die voor hem werken. Ze verdoven de dieren voordat de hoorn wordt afgezaagd. Hoorn is zo zacht als een nagel en groeit binnen achttien maanden weer terug. „Dit is de enige manier om de neushoorn te beschermen tegen uitsterven”, zegt Hume.

Verkeerde signaal

Maar actiegroepen als het Wildlife Act Fund vrezen dat Hume met zijn praktijk het verkeerde signaal afgeeft. „Je zegt in feite dat de handel in hoorns geen probleem is”, vindt Simon Morgan van Wildlife Act. De actiegroep wijst erop dat de legalisering van de handel in ivoor het stropen van olifanten juist aanwakkerde. „Het zorgde voor nieuwe afzetmarkten. Hetzelfde zal met neushoorns gebeuren omdat je een nieuw kanaal opent voor de kopers.”

In Zuid-Afrika lopen 20.000 neushoorns rond, zo’n tachtig procent van alle neushoorns in de wereld. In 2016 werden volgens het ministerie van Milieuzaken 1.054 neushoorns gestroopt in de wildparken van Zuid-Afrika. De methoden zijn gruwelijk: de beesten worden vaak met hakbijlen bewerkt nadat ze met AK47 machinegeweren zijn neergeschoten. In de handen van stropers overleven de beesten zelden.

Drones

In strijd tegen de stroperij zijn de Zuid-Afrikaanse wildparken de afgelopen jaren gemilitariseerd, met patrouilles en de inzet van drones. Hoewel er dit jaar zo’n 10 procent minder neushoorns werden gestroopt, is neushoornboer Hume ervan overtuigd dat de regering de strijd verliest. „De regering beschermt de dieren niet. Degenen die tegen mijn methode zijn, kunnen zich net zo goed aansluiten bij de stropers, want ze zijn verantwoordelijk voor de dood van de beesten.”

Hume’s argument is dezelfde als die van criminologen die al jaren betogen dat de bestrijding van drugshandel de winsten van de georganiseerde misdaad opdrijft. Een kilo hoorn bracht twee jaar geleden op de zwarte markt 60.000 euro op. Die prijs is inmiddels gehalveerd, als gevolg van overheidscampagnes tegen de mythes die in Zuidoost-Azië bestaan over de geneeskrachtige en potentieverhogende effecten van de hoorns. Dat is voor actiegroepen het bewijs dat het werkelijke probleem aan de vraagkant zit. Met name in Vietnam en China geldt de hoorn als een statussymbool voor de elite. Daar worden de hoorns vermalen tot een poeder, in de valse overtuiging dat de hoorn helpt tegen tal van kwalen.

De hoorn is afgezaagd van een neushoorn. Foto Siphiwe Sibeko/Reuters

Vertaling in het Vietnamees

Tot afgrijzen van actiegroepen liet Hume de website waarop de internetveiling plaatsvindt, vertalen in het Vietnamees en het Mandarijn. Wildlife Act vreest dat hij hiermee de belangstelling voor de hoorns in Zuid-Oost Azie zal aanwakkeren.

Onduidelijk is wel hoe potentiële kopers uit het buitenland het internationale handelsverbod op de hoorns eventueel gaan omzeilen. Hoewel de handel nu binnen de landsgrenzen van Zuid-Afrika mogelijk is, kunnen kopers geen vergunning krijgen voor de uitvoer. „Waarom zou iemand een hoorn kopen in Zuid-Afrika als er maar heel weinig lokale consumenten zijn en het nog steeds illegaal is om de hoorns voor de internationale markt te exporteren”, zegt Jo Shaw van het Wereldnatuurfonds.

Hackers braken tien dagen geleden in op de website van Hume. Inmiddels is die weer online. Hume hoopt de komende drie dagen zo’n tienduizend euro per kilo te krijgen. „Ik zal teleurgesteld zijn als het vijfduizend euro per kilo is, want de kosten van mijn fokprogramma zijn enorm.”