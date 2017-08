Amerikaanse jazzgitarist John Abercrombie (72) overleden

De Amerikaanse jazzgitarist John Abercrombie is dinsdag op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn plantenmaatschappij ECM woensdag bekendgemaakt. Abercrombie was al geruime tijd ziek.

De uit Port Chester, New York afkomstige gitarist stond bekend om zijn eclectische jazzstijl waarin onder meer fusion, freejazz en avantgardejazz terugkwamen.

Carrière

Abercombie leerde op 14-jarige leeftijd gitaarspelen door te luisteren naar nummers van rocklegende Chuck Berry. De platen van Barney Kessel trokken hem naar de jazz.

Na zijn studie aan het Berklee College of Music in Boston, speelde hij veertig jaar lang in verschillende jazzformaties. In 1974 bracht hij zijn eerste album uit voor ECM, getiteld Timeless, met daarop zijn goede vriend Jack DeJohnette op drums en Jan Hammer, die ook in Boston studeerde, op orgel. Daarna volgden tientallen albums die allemaal door ECM werden uitgebracht. De platenmaatschappij over Abercrombie: