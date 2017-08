Aangespoelde lichaam is van journaliste Kim Wall

Het stoffelijk overschot dat dinsdagavond aanspoelde aan de Deense kust, is inderdaad van de vermiste Zweedse journaliste Kim Wall. De Deense politie maakte woensdagochtend via Twitter bekend dat DNA-onderzoek uitwijst dat het om Wall gaat.

Verdere details rondom de doodsoorzaak werden niet gegeven. Later woensdagochtend volgt een persconferentie waarin mogelijk meer verteld wordt. De Deense politie is voor alsnog terughoudend gebleven met informatieverstrekking over de verdwijning van Kim Wall.

De 30-jarige journaliste kwam nooit terug van een tochtje met een privé-onderzeeër van de Deense uitvinder Peter Madsen. Deze verklaarde haar in eerste instantie aan land te hebben afgezet, maar bekende later dat ze was overleden en hij haar een zeemansgraf zou hebben gegeven.

De uitvinder is door de Deense politie aangehouden op verdenking van doodslag.

Dit bericht wordt aangevuld