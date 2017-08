VS: sancties tegen Chinese, Russische bedrijven om Noord-Korea

De Verenigde Staten kondigden dinsdag nieuwe sancties aan tegen voornamelijk Chinese en Russische personen en bedrijven wegens banden met Noord-Korea. Zij ondersteunen het Noord-Koreeanse raketontwerpprogramma, dat internationaal unaniem veroordeeld wordt, op verschillende manieren, stelt het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Het gaat volgens AP om zestien bedrijven en personen. Ze worden beschuldigd van het zakendoen met gesanctioneerde bedrijven of personen en het samenwerken met de Noord-Koreaanse energiesector. Ook verdenkt het ministerie van Financiën ze ervan het land te helpen met het tewerkstellen van Noord-Koreaanse arbeiders in het buitenland.

Bezittingen geblokkeerd

De maatregelen houden in dat bezittingen in de Verenigde Staten van deze beschuldigde individuen of ondernemingen geblokkeerd worden. Ook mogen Amerikanen geen zaken met hen doen. Het doel van de strafmaatregelen is om Noord-Korea verder te isoleren van de rest van de wereld.

Het gaat onder meer om zes Chinese bedrijven, twee ondernemingen die gevestigd zijn in Singapore en olie verkopen aan Noord-Korea, een Russisch bedrijf, vier Russen en een constructiebedrijf in Namibië.