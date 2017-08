Trump: VS blijven in Afghanistan

De Verenigde Staten trekken zich niet terug uit Afghanistan. President Donald Trump heeft maandag tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat Amerikaanse militairen blijven “vechten om te winnen”. De gevolgen van het eventuele terugtrekken van de VS uit het land zouden “onvoorspelbaar en onaanvaardbaar” zijn.

Het is niet duidelijk hoeveel militairen hij wil inzetten in de oorlog die inmiddels al zestien jaar bezig is. Het Pentagon adviseerde onlangs dat de huidige strijdmacht van ongeveer 8.400 militairen aangevuld moet worden met 4.000 extra manschappen.

De VS zullen volgens de president verder blijven werken met het Afghaanse leger en veiligheidsdiensten om de strijd tegen de Talibaan voort te zetten. Ook rekent Trump op de steun van bondgenoten. Onlangs maakte secretaris-generaal Jens Stoltenberg bekend dat de NAVO ook meer militairen gaat sturen naar Afghanistan.

Voordat hij verkozen werd tot president liet Trump zich herhaaldelijk kritisch uit over de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan. Hij zei onder meer dat de oorlog “nutteloos” en “niet te winnen” was. Zijn mening is veranderd sinds hij in het Witte Huis zit: “Mijn oorspronkelijke instinct was dat we weg moeten, maar mijn hele leven heb ik begrepen dat de keuzes anders zijn zodra je in het Oval Office zit.”

Kijk hier de volledige toespraak terug:

Address to the Nation

Leren van de fouten in Irak

De fouten die eerder zijn gemaakt in Irak moeten voorkomen moeten worden, aldus Trump. Daar zorgde het terugtrekken van het Amerikaanse leger voor aan machtsvacuüm, die de opmars van terreurgroep Islamitische Staat (IS) mede mogelijk maakte. “Onze zwaarbevochten overwinningen eindigde terug in de handen van onze vijanden.”

Ook bekritiseerde de president tijdens zijn toespraak Pakistan, omdat het buurland van Afghanistan niet genoeg zou doen tegen terreurgroepen die volgens Trump onderduiken in het land. Het land zou “veel te verliezen hebben” als het niet de kant van de Amerikanen zou kiezen.