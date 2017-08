ThuiskokMueslipannenkoeken

Deze pannenkoeken staan in het boek als lunchgerecht, maar wat mij betreft zijn ze ook een ideale start van de dag. Geen vrolijker ontbijt dan een pannenkoekenontbijt. En dan zijn deze ook nog eens verantwoord.

Doe het volkorenmeel in een mengkom en voeg tweederde van de melk toe. Roer alles met een garde tot een papje, voeg het ei toe en klop ook dit erdoor tot het een glad beslag is. Voeg de overige melk, wat zout en de muesli aan het beslag toe en meng alles nogmaals goed door elkaar. Verhit een koekenpan met antiaanbaklaag en doe er 1 eetlepel olie in. Schep een flinke lepel beslag in de pan en beweeg de pan iets om het beslag over de bodem uit te laten lopen.

Bak de pannenkoek aan beide kanten mooi bruin en gaar. Bak alle pannenkoeken op deze manier. Meng de frambozen en bramen door de yoghurt en voeg 2 eetlepels honing toe. Verdeel de pannenkoeken over de borden. Schep de frambozen-bramenyoghurt eroverheen en besprenkel met de overgebleven honing.