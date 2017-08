Rechter verklaart Klesch Aluminium Delfzijl failliet

De rechtbank in Groningen heeft dinsdag het failliet uitgesproken van Klesch Aluminium Delfzijl, het voormalige Aldel. De aluminiumsmelter ging vier jaar geleden ook al bankroet en maakte daarna in afgeslankte vorm een doorstart. Ook deze keer is er een curator aangesteld die kijkt of het bedrijf toch nog door kan, meldt Klesch in een persbericht.

De voornaamste oorzaak van het nieuwe faillissement zijn de financiële problemen bij grondstoffenhandelaar Noble, de enige klant van Klesch. Noble heeft een exclusiviteitscontract met Klesch waardoor het ook verplicht is mee te betalen aan de investeringen die nodig zijn om de smelter draaiende te houden. Volgens het persbericht kunnen de twee bedrijven het niet eens worden over deze kapitaalinjecties.

De smeltovens bij Klesch blijven de komende tijd gewoon draaien. Directeur Karsten Pronk zegt dat de 175 mensen die er nu werkzaam zijn, in ieder geval tot eind oktober kunnen blijven werken. De curator die het bedrijf aanstelde, bereidt momenteel een nieuwe doorstart voor. Topman Pronk verwacht dat er voor eind oktober een nieuwe eigenaar is. “De marktkansen voor aluminium zijn op dit moment zeer gunstig hetgeen ook betekent dat deze gesprekken door de curator en de lokale directie met vertrouwen tegemoet worden gezien”, meldt het bedrijf in een persbericht.

Amerikaanse durfinvesteerder

Aldel, zoals Klesch voorheen heette, was sinds 2009 eigendom van de Amerikaanse durfinvesteerder Gary Klesch. Deze Klesch vroeg eind 2013 het faillissement aan voor de aluminiumfabriek. De verklaring die hij daarvoor gaf, was dat de hoge stroomprijzen in Nederland het bedrijf de afgrond in duwden. Sinds maart 2015 was Aldel weer open onder de nieuwe naam. Van de ruim 400 medewerkers bleven er 175 over. Ze kregen een kwart minder salaris kregen.

De Klesch Group is opgericht in 1990 en heeft het hoofdkantoor in Londen. De handelaar in industriële stoffen heeft naar eigen zeggen een omzet van ruim 3 miljard euro. In totaal werken er meer dan duizend mensen voor het bedrijf, op locaties in meer dan zeven landen.