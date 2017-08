Rotterdamse Club Vie mag van rechter weer open

De Rotterdamse Club Vie mag per direct weer open. Dat heeft de bestuursrechter vandaag bepaald in het kort geding dat de club tegen de burgemeester had aangespannen.

Burgemeester Aboutaleb had club Vie begin augustus voor drie maanden gesloten, nadat aangifte was gedaan van een zedenincident in de buurt van de club in juli. Volgens de gemeente stond dat incident niet op zich. Sinds begin 2016 zijn er elf aangiften van aanrandingen en verkrachtingen die volgens de gemeente met de club in verband kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld omdat het slachtoffer in de club is geweest vóór het incident, of dat het in de buurt van de club is gebeurd.

In april had de politie daarover een eerste gesprek met Vie, en daarna hebben zowel club als gemeente en politie extra beveiligingsmaatregelen genomen. Omdat eind juli weer incidenten werden gemeld, besloot de burgemeester ter bescherming van de openbare orde dat de club drie maanden dicht moest.

Daar is het volgens de rechter fout gegaan. De burgemeester heeft onvoldoende informatie gegeven om een verband te kunnen vaststellen tussen zedendelicten en club Vie. In de zogeheten bestuurlijke rapportage van de politie aan de gemeente, waar het sluitingsbesluit op gebaseerd is, ontbreken details. Volgens de rechter had de gemeente bijvoorbeeld processen-verbaal van de politie kunnen overleggen.

Dat de informatie ontbreekt, komt voor risico van de burgemeester, besliste de rechter. „Verweerder had de afgelopen vier weken kunnen benutten om zijn standpunt dat de zedendelicten direct verband houden met [club Vie] nader te onderbouwen.”

De eigenaar van de club, Tony Carbonaro, zegt er alles aan te hebben gedaan om incidenten te voorkomen. De de sluiting van de club zou tot grote reputatieschade hebben geleid.