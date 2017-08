Politie onderzoekt lek naar GeenStijl

De Amsterdamse politie onderzoekt hoe de persoonsgegevens van de verdachte van de aanrijding op het Centraal Station in handen zijn gekomen van weblog GeenStijl. Dit blog publiceerde dinsdagmiddag een foto met zijn persoonlijke gegevens.

Op 10 juni raasde een auto over het stationsplein te Amsterdam, waarbij acht personen gewond raakten. De chauffeur leek onwel te zijn geworden, meldde de politie dezelfde avond nog. Na uitgebreid onderzoek, onder meer door bloedsuikermetingen en een gesprekken met bekenden, werd dit bevestigd. Hij lijdt aan diabetes.

Marokkaans

GeenStijl trekt deze verklaring in twijfel, omdat de politie na het incident geen naam vrij wilde geven. Nu uit de persoonsgegevens blijkt dat de chauffeur van Marokkaanse afkomst is, voelt het weblog zich gesterkt in het idee dat de politieverklaring niet klopt en het gaat om een terreurdaad.

De politie zegt zwaar te tillen aan het lek. “Als politie brengen wij nooit namen of initialen van verdachten naar buiten,” zegt Leo Dortland, woordvoerder van de politie. “Het is op de grens van het toelaatbare om de gegevens van een verdachte te publiceren.”

Beschadigd

De politie zal zelf geen stappen ondernemen tegen GeenStijl, de verdachte zou zelf aangifte kunnen doen van smaad en laster, meent Dortland. “GeenStijl heeft het risico genomen deze man voor de rest van zijn leven te beschadigen. Een onschuldige man wordt een terreurdaad in de schoenen geschoven.”