Vermiste Zweedse journaliste ‘begraven op zee’

De Zweedse journaliste die eerder deze maand vermiste raakte, is volgens de man die ervan verdacht wordt haar vermoord te hebben door een ongeluk om het leven gekomen. Dat heeft de Kopenhaagse politie bekendgemaakt, schrijven Deense media. Na het ongeval zou de verdachte haar lichaam op zee hebben “begraven”.

Autoriteiten hielden er langer rekening mee dat de vrouw niet meer leefde. Kim Wall was sinds 11 augustus spoorloos, nadat zij met uitvinder Peter Madsen was gaan varen op zijn onderzeeboot. In de verklaring schrijft de politie:

“De verdachte heeft uitgelegd dat er een ongeval heeft plaatsgevonden aan boord, die heeft geleid tot de dood van Kim Walls. Vervolgens heeft hij haar op een nog onbekende plek in de baai van Køge begraven op zee.”

Tegenstrijdige verklaringen

Eerder werd al geconcludeerd dat de onderzeeër expres tot zinken was gebracht ten zuiden van Kopenhagen. Wall bleek na onderzoek van het vaartuig niet aan boord te zijn. De verdachte ontkende in eerste instantie alle beschuldigingen, en zei dat hij haar op een eiland in de buurt van de hoofdstad had afgezet. Omdat Madsen tegenstrijdige verklaringen af had gegeven, bleef hij vastzitten op verdenking van moord.

Wall was bezig met een verhaal over de uitvinder en zijn privé-onderzeeër UC3 Nautilus. Nadat bleek dat ze ook telefonisch onbereikbaar was, werd ze door haar vriend als vermist opgegeven.