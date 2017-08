Verdachte aanslag in Finland bekend bij politie

De Finse geheime dienst was op de hoogte van de extremistische ideeën van de man die verdacht wordt van de steekpartij in de Finse stad Turku vrijdag. De geheime dienst kreeg eerder dit jaar een tip over de man maar hield de 18-jarige verdachte niet in de gaten. Dat meldt persbureau Reuters. Bij de aanslag vielen twee doden en acht gewonden.

In een verklaring schrijft de geheime dienst dat er geen concrete aanwijzingen waren dat de man van plan was om een aanslag te plegen. “Volgens de tipgever zou de verdachte geradicaliseerd lijken en was hij geïnteresseerd in extreme ideeën”. De geheime dienst volgt zo’n 350 mensen met extremistische ideeën maar hier zat de verdachte niet bij.

Aanslag

De verdachte wordt dinsdag voorgeleid. Hij wordt verdacht van twee moorden met een terroristisch motief en acht pogingen tot moord. De politie heeft nog vier anderen opgepakt maar het is nog niet duidelijk waar zij van worden verdacht.

De verdachte begon vrijdagmiddag met een mes op mensen in te steken. Hij werd door agenten in zijn been geschoten en gearresteerd. De aanslag is niet opgeëist en de politie onderzoekt nog of er een verband is met de aanslagen in Spanje. De verdachte is een 18-jarige Marokkaan die sinds vorig jaar in een asielzoekerscentrum in Finland verbleef.