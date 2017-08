Tien vermisten na botsing Amerikaans marineschip

Tien bemanningsleden van een Amerikaans marineschip zijn maandagochtend (lokale tijd) vermist geraakt na een botsing met een olietanker voor de kust van Singapore. Vijf mensen raakten gewond, schrijft de Amerikaanse marine. Het is de tweede aanvaring van een marineschip van de Verenigde Staten in een paar maanden tijd.

Het ongeluk vond plaats om 05.24 uur lokale tijd (22.24 uur Nederlandse tijd). Er is een grootschalige reddingsactie opgezet op de plaats van het ongeluk, ten oosten van Singapore en de Straat van Malakka. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vermisten. Vier gewonden zijn met helikopters naar een ziekenhuis in Singapore overgebracht.

De torpedobootjager USS John S. McCain was voor een routinestop onderweg naar de haven van Singapore toen de aanvaring met de Liberiaanse olietanker plaatsvond. Autoriteiten hebben laten weten dat het Amerikaanse schip aan de bakboordzijde schade heeft opgelopen. Op een foto van de Maleisische marine is te zien dat de jager een gat heeft aan de linkerkant. Wat voor schade de olietanker heeft opgelopen, is nog niet bekend.

Tweede aanvaring binnen een paar maanden

Bemanning van het marineschip is bezig om de schade te beperken. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de aanvaring. In juni botste ook al een schip van de Amerikaanse marine met een Filippijns containerschip. Daarbij kwamen meerdere bemanningsleden om het leven.