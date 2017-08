Spaanse politie schiet verdacht persoon neer

Geen verband tussen imam en aanslagen Brussel en Zaventem Er is geen verband tussen de imam Abdelbaki Es Satty, het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Spanje, en de aanslagen op metrostations in Brussel en de luchthaven Zaventem in maart vorig jaar. Dat bevestigt het Belgische federaal parket na onderzoek. Zondag werd bekend dat de imam vorig jaar van januari tot maart in Vilvoorde, een voorstad van Brussel verbleef. Volgens een woordvoerder is de imam "absoluut niet gekend bij het federaal parket". De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft wel een onderzoek geopend naar de aanslag omdat een Belgische vrouw hierbij om het leven kwam. Dit onderzoek bestaat vooral uit "samenwerking met de Spaanse gerechtelijke overheden" om gegevens van de slachtoffers makkelijker te kunnen uitwisselen. Onderzoek internationale contacten imam De Spaanse politie zou ondertussen een onderzoek zijn gestart naar de internationale contacten van de imam. Hij zou mogelijk hebben gehad met leden van Islamitische Staat in België, Marokko en Frankrijk. Dat meldde de Spaanse krant El Pais maandagochtend. De imam is volgens de politie waarschijnlijk één van de drie personen die omkwamen bij een explosie in Alcanar. Er is nog steeds een zoektocht gaande naar de 22-jarige verdachte, Younes Abouyaaqoub. Hij is volgens de politie "gevaarlijk" en "mogelijk gewapend".

Verdacht pakketje in bus is vals alarm Zojuist maakte de Catalaanse politie melding van een verdacht pakketje dat in een bus in Barcelona was aangetroffen: dit blijkt vals alarm. De politie bevestigt verder dat het deugdelijk bewijs heeft dat aantoont dat de imam, die wordt gezien als de leider achter de aanslagen, één van de drie personen is die omkwamen bij een explosie in Alcanar.

Dodental naar 15: doodgestoken man aangetroffen Het dodental van de aanslagen in Spanje is opgelopen tot vijftien: het stoffelijk overschot van een man werd met steekwonden aangetroffen in een auto. Dat heeft de Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken Joaquim Forn in een persconferentie bekendgemaakt. De auto werd vermoedelijk gebruikt door de bestuurder van het busje om mee op de vlucht te kunnen slaan. Tot nu toe was bekend dat dertien personen omkwamen op La Rambla in Barcelona. Eén vrouw werd doodgereden in de plaats Cambrils. Alle vijftien doden zijn geïdentificeerd: het gaat om acht mannen, onder wie twee minderjarigen, en zeven vrouwen. Onder de doden zijn zes Spanjaarden, onder wie een vrouw met ook een Argentijns paspoort en een kind, drie Italianen, twee Portugezen, een Canadees, een Belgische, een Amerikaan(se) en een Brits-Australisch jongetje. De politie meldt maandag bovendien dat een verdacht pakketje is aangetroffen in een bus in Barcelona.

Autoriteiten bevestigen: voortvluchtige bestuurder stal auto De voortvluchtige bestuurder van het busje dat op La Rambla op mensen inreed, sloeg na de aanslag te voet op de vlucht en kaapte vervolgens een auto. Dat hebben de Catalaanse autoriteiten bevestigd. De politie laat weten dat de verdachte, Younes Abouyaaqoub, "gevaarlijk" en "mogelijk gewapend" is.

Nederlands slachtoffer uit ziekenhuis ontslagen De Nederlandse man die gewond raakte bij de aanslagen in Spanje, is uit het ziekenhuis ontslagen. De toestand van de twee vrouwelijke Nederlandse slachtoffers is onveranderd - zij voelen zich elke dag een beetje beter. Dat meldt ANP op basis van een woordvoerder van de familie van de gewonden. De families hopen hun naasten mogelijk komend weekend al in Nederland te kunnen verwelkomen. Demissionair minister Bert Koenders (PvdA, Buitenlandse Zaken) zei na de aanslag: "Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van de wrede en laffe aanslag in Barcelona, hun nabestaanden en de gewonden die zijn te betreuren. De Ramblas, de wereldberoemde promenade in het hart van de stad, is in een klap veranderd in een plaats van rouw."

Younes Abouyaaqoub radicaliseerde het afgelopen jaar De voortvluchtige Younes Abouyaaqoub vertoonde het afgelopen jaar steeds meer radicale trekjes, zo hebben zijn familieleden laten weten volgens AP. Hij weigerde onder meer vrouwen de hand te schudden. De 22-jarige en zijn neef Mohamed zouden door zijn familie in het afgelegen Marokkaanse plaatsje Mrirt voor het laatst gezien zijn in maart, toen ze een kort, onverwacht bezoek brachten aan hun geboorteplaats, zo verklaarde een nicht van het tweetal. Haar viel het plotselinge conservatieve gedrag van Younes op. Volgens de nicht was Mohamed de conservatiefste van het stel. Zijn gedrag veranderde ongeveer drie jaar terug. Daarvoor bracht hij nog geregeld bezoekjes aan nachtclubs en dronk hij alcohol. Mohamed had volgens de nicht een negatieve invloed op Younes. Younes’ broer El Houssaine en zijn neven Mohamed en Omar Hychami waren drie van de vijf aanslagplegers die door de politie werden gedood in Cambrils.

Politie doet opnieuw huiszoekingen in Ripoll De Spaanse politie heeft in de nacht van zondag op maandag opnieuw huiszoekingen gedaan in Ripoll. Twee tassen en een doos werden uit een woning meegenomen. Het is niet bekend of er arrestaties zijn verricht. Volgens ooggetuigen gingen geüniformeerde agenten en agenten in burger met veel vertoon een huis binnen in de Ravalstraat in het oude centrum. Meerdere verdachten van de aanslagen in Barcelona en Cambrils komen uit het plaatsje Ripoll, onder wie de imam die als leider van de terreurgroep wordt gezien.

Autoriteiten bevestigen: Younes Abouyaaqoub laatste voortvluchtige dader De Spaanse autoriteiten bevestigen dat Younes Abouyaaqoub inderdaad de laatste voortvluchtige dader van de aanslagen is. De Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken Joaquim Forn zei maandagochtend bij een lokaal radiostation dat "alles erop wijst" dat de 22-jarige Marokkaan en inwoner van Ripoll de bestuurder was van het busje dat op La Rambla op mensen inreed. Abouyaaqoub is het enige lid van de twaalfkoppige terreurcel dat nog voortvluchtig is. De overige daders kwamen om bij de explosie in Alcanar of werden gearresteerd of doodgeschoten door de politie. De zoektocht naar Abouyaaqoub wordt naar heel Europa uitgebreid, zo liet Forn weten.

Politie onderzoekt internationale contacten imam De Spaanse politie is een onderzoek gestart naar de internationale contacten die de imam van Ripoll heeft gehad. Dat schrijft de Spaanse krant El País maandag. Abdelbaki Es Satty, van wie al bekend is dat hij vorig jaar een aantal maanden in de Brusselse randgemeente Vilvoorde woonde, wordt gezien als de leider achter de aanslagen. De imam heeft volgens de politie contact gehad met leden van Islamitische Staat in België, Marokko en Frankrijk. Hij is daardoor mogelijk geradicaliseerd. Es Satty is vermoedelijk een van de drie personen die omkwamen bij de explosie in het huis in Alcanar voorafgaand aan de aanslagen. De imam werd in 2010 aangehouden in Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, vanwege het smokkelen van 12 kilo hasj. Hij werd overgebracht naar een gevangenis in Catalonië omdat zijn vrouw daar woonde en zat vier jaar vast. De politie gaat er nog steeds van uit dat de voortvluchtige Younes Abouyaaqoub de bestuurder was van het busje dat inreed op voetgangers op La Rambla.