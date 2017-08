Mooiste beelden van meest vastgelegde zonsverduistering boven de VS

Miljoenen Amerikanen keken maandag naar de totale zonsverduistering die boven een deel van hun land was te zien. Met hulp van eclipsbrillen, telescopen, camera's, via tv of internet bekeken ze massaal hoe de maan tussen de aarde en de zon schoof. De eclips begon om 19.16 uur (Nederlandse tijd) in de noordwestelijke staat Oregon waarna het verschijnsel zuidoostwaarts trok. Om ongeveer 20.50 uur was de gebeurtenis alweer voorbij.