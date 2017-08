Leraren slaan alarm over ‘geradicaliseerde’ kleuters

Het zijn nog maar kleuters, maar ze noemen klasgenootjes „ongelovige varkens” en maken met de vinger over de keel „moordbewegingen”. De shockerende getuigenis over het gedrag van enkele kinderen op een school in het Vlaamse Ronse staat in het document ‘Indoctrinatie bij kleuters’ dat maandag uitlekte. „Leraren slaan alarm omdat zelfs kleuters al onder invloed lijken te staan van een extremistische stroming binnen de islam,” meldde de krant Het Laatste Nieuws dat het document in handen kreeg.

Storm in glas water

,,Dit is even schrikken”, zegt Matthias Diependaele, namens regeringspartij N-VA lid van de Commissie bestrijding gewelddadige radicalisering. Het gaat volgens hem niet om geradicaliseerde kleuters want „kleuters radicaliseren niet.” Het zijn volgens hem kleuters die de haatdragende taal thuis oppikken. „Ouders in de moslimgemeenschap moeten zich hier verantwoordelijk voor voelen.”

De directeur van de betreffende school in Ronse, Dirk Moulart, ontkent de inhoud van het interne document niet, maar noemt de affaire een storm in een glas water. Het gaat volgens hem om de getuigenissen van vier kleuterjuffen over hun ervaring met zes kinderen uit drie probleemgezinnen die bekend zouden zijn bij de politie.

Radicaliserende jongeren

Na de aanslagen in Brussel in maart 2016, gepleegd door geradicaliseerde moslimjongeren uit eigen land, heeft België de strijd tegen radicalisering opgevoerd. De Vlaamse overheid installeerde het ‘Netwerk Islamexperts’ waar leerkrachten alarm kunnen slaan. Bij het Netwerk zijn inmiddels 481 dossiers over scholen waar problemen zijn met radicaliserende jongeren.

De kwestie met de kleuters in Ronse moet als een apart geval worden gezien, vindt schooldirecteur Moulart. „Het gaat om één procent van het totaal aantal kinderen op de school.”

„Ik hoop dat hij gelijk heeft,” zegt N-VA-politicus Diependaele. „Maar het is zorgwekkend dat dit nu gebeurt in Ronse, een kleine landelijke gemeente in de Vlaamse Ardennen. Ik hou mijn hart vast voor hoe de situatie is op scholen in grote steden als Antwerpen of Brussel.” Maar Diependaele is „verheugd” dat in België deradicaliseringsbeleid nu eindelijk serieus wordt genomen. „Het is verbijsterend dat we die problemen al in dit vroege kleuterstadium moeten signaleren. Maar dat we dat doen is een goede zaak.”