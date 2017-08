Hoofdverdachte aanslag Spanje doodgeschoten

De Spaanse politie heeft de hoofdverdachte van de aanslag op de boulevard La Rambla in Barcelona, Younes Abouyaaqoub, doodgeschoten. Dat meldt de politie op Twitter.

De 22-jarige Abouyaaqoub, die het busje zou hebben bestuurd waarmee op de mensen werd ingereden, werd neergeschoten in Subirats, vijftig kilometer ten westen van Barcelona. De krant La Vanguardia schrijft dat de politie Abouyaaquob op het spoor kwam dankzij een tip van twee dorpelingen die hem in de buurt van hun woning en de wijngaarden in het dorp hadden gezien.

De politie arriveerde en stelde vast dat het de verdachte betrof. Ze schoten hem neer. De verdachte die sinds donderdag voortvluchtig was, leek een bomgordel om te hebben. De explosievenopruimingsdienst werd om die reden ingeschakeld. In Cambrils hadden de aanslagplegers nepbomgordels gedragen.

Vijftien doden bij aanslagen

Bij de aanslag, die werd opgeëist door IS, kwamen vijftien mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond, onder wie drie Nederlanders. Eerder maandag vond de politie het stoffelijk overschot van een man met steekwonden in een auto. De auto was vermoedelijk gebruikt door Abouyaaquob om mee op de vlucht te kunnen slaan.

Na de aanslag met het busje schoot de politie in de badplaats Cambrils, 120 kilometer ten zuiden van Barcelona, vijf terroristen dood toen deze een nieuwe terroristische aanslag wilden plegen. Ook deze daders reden met een auto op mensen in. Younes’ broer El Houssaine en zijn neven Mohamed en Omar Hychami waren onder de gedode aanslagplegers.

Explosies in Alcanar

Later bleek dat in de nacht van woensdag op donderdag in Alcanar, 200 kilometer ten zuiden van Barcelona, een explosie had plaatsgevonden. Daarbij kwam een persoon om het leven en raakten zeven mensen gewond. De explosie, die het huis volledig verwoestte, werd veroorzaakt door een ontploffing van gasflessen. Het vermoeden is dat de gasflessen bedoeld waren om bommen mee te maken voor in de busjes waarmee later op voetgangers ingereden werd.

Onder de twee andere doden bevindt zich mogelijk ook de imam Abdelbaki Es Satty, waarvan het vermoeden is dat deze een sleutelrol speelde bij de voorbereiding van de aanslag. De imam woonde vorig jaar een poosje in België. De politie is een onderzoek gestart naar zijn internationale contacten.

De plekken van de aanslagen, de explosie en de schietpartij waarbij de hoofdverdachte is omgekomen: