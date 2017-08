Formatieonderhandelingen maandag hervat

D66 en ChristenUnie: Oude kabinet aan zet bij lerarensalarissen

Het was een uiterst korte onderhandelingssessie waarmee de vier partijen een nieuwe week deze maandag openden. In de Stadhouderskamer vergaderden zij in totaal iets meer dan twee uur: van 11:30 uur tot 13:45 uur. 's Ochtends moest de VVD nog aanwezig zijn bij een begrotingsoverleg, 's middags hebben meerdere onderhandelaars volgens betrokkenen "privéverplichtingen".

Maandagochtend overlegden de twee huidige coalitiepartijen VVD en PvdA voor de eerste keer na de zomer over de begroting voor komend jaar. Eerder zette de PvdA de verhoudingen op scherp door te eisen dat een verhoging van de lerarensalarissen nog in deze begroting wordt opgenomen. De VVD is daar niet perse tegen, maar is van mening dat een nieuw kabinet over nieuw beleid moet besluiten en dus niet de demissionaire coalitie.

'Zwaluwstaart'

Beide partijen hebben hun toon de afgelopen dagen echter gematigd. Door met het CDA, D66 en ChristenUnie afspraken te maken over verhoging van de salarissen, zou een breuk in de oude coalitie mogelijk voorkomen kunnen worden, aldus betrokkenen. Vanochtend liet de PvdA daartoe weten hoeveel extra geld zij voor de leraren willen, een eis die nu aan de formerende partijen kan worden voorgelegd. VVD-onderhandelaar Halbe Zijlstra sprak na afloop van het overleg met de sociaaldemocraten van "een soort zwaluwstaart", waarmee de begroting van het demissionaire kabinet kan worden vervlochten met de plannen van de nieuwe coalitie.

Na de twee uur durende formatiebesprekingen wilde geen van de onderhandelaars iets kwijt over of ze bereid zijn de kwestie rond de lerarensalarissen op te lossen. "Wij wachten rustig af waar zij mee komen" aldus ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. "Zij zijn druk in overleg en de bal ligt duidelijk bij het kabinet." Ook D66-leider Alexander Pechtold benadrukte dat et "oude kabinet" zijn verantwoordelijkheden moet nemen. Wel sprak Pechtold meerdere keren van een "warme overdracht" tussen het oude en het nieuwe kabinet, waarmee moet worden voorkomen dat men "politiek bedrijft die helemaal niemand snapt".

Morgen vinden 's ochtend de wekelijkse fractiebesprekingen plaats. De formatieonderhandelingen starten daarom in de middag, van 14:00 uur tot 21:00 uur in het Johan de Witthuis.

