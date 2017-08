Bruno Gulotta redde zijn zoon, maar overleefde de aanslag in Spanje zelf niet

Elke Vanbockrijck, België, 44 jaar

Elf spelers van voetbalclub FC Barcelona en de elf tegenstanders uit Sevilla stonden zondagavond om 20.15 uur gearmd in de middencirkel van stadion Camp Nou. Ze namen een minuut stilte in acht voor de slachtoffers van de aanslag van drie dagen daarvoor. Een van die dodelijke slachtoffers is Elke Vanbockrijck, werkneemster van de Belgische post. De 44-jarige vrouw uit Tongeren was van plan geweest deze avond ook het stadion te bezoeken, samen met haar man Guy en vooral samen met haar twee zoontjes Vic (10) en Gus (13). Het was de droom van de jongens, spelers van de Limburgse club Heur VV, om Lionel Messi te zien spelen. Een verlangen dat deze zomervakantie gerealiseerd moest worden. Met de auto reisden ze van België naar Spanje. Ze zouden een week in Barcelona blijven. Donderdagmiddag wandelden ze over de altijd drukbezochte winkelstraat La Rambla en werd Elke dodelijk geschept. In het stadhuis van Tongeren is een condoleanceregister voor haar geopend.

Julian Cadman, Australisch-Brits, 7 jaar

Lang bestond er onzekerheid over het lot van de 7-jarige Julian Cadman. Familieleden gaven het jongetje als vermist op en deden via sociale media een oproep te helpen zoeken. Twee dagen lang verscheen het lachende gezichtje van hem op het internet. De hoop op overleving was tevergeefs. Julian Cadman bleek toch op de Rambla te zijn overleden, terwijl zijn moeder zwaar gewond raakte bij de terreurdaad. Een omstander had zich op de Rambla over het jongetje ontfermd, maar moest al snel vaststellen dat hij de klap met de bestelwagen niet had overleefd. De politie wachtte met de identificatie totdat zijn vader uit Australië was overgekomen. Die kon op zaterdag vaststellen dat het om zijn zoon ging. De moeder van Julian Cadman ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis.

Vrouwen tekenen een vredessymbool op de straat als eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag in Barcelona. Foto Santi Palacios/AP

In Ripoll, waar veel verdachten vandaan kwamen, overheerst gêne. ‘Hun’ imam lijkt het brein achter de terreur in Catalonië.

Jared Tucker, Verenigde Staten, 43 jaar

Jared Tucker (43) uit San Francisco was in Barcelona samen met zijn vrouw Heidi Nunes. Ze vierden hun eenjarig huwelijksfeest. Op hun reis hadden ze eerder Venetië en Parijs bezocht. Sommige media hebben een foto gepubliceerd waarop je het stel op een terras vrolijk ziet klinken, een uur voor de aanslag. Jared Tucker, bouwvakker van beroep, was even weggelopen omdat hij naar de wc wilde. Op dat moment werd hij aangereden.

Luca Russo, Italië, 25 jaar

De 25-jarige Italiaan Luca Russo uit het stadje Bassano del Grappa was een net afgestudeerde ingenieur en verheugde zich op zijn nieuw verworven baan. Hij bezocht de hoofdstad van Catalonië samen met zijn vriendin Marta Scomazzon. Zij liep botbreuken op bij de aanslag.

Bruno Gulotta, Italië, 35 jaar

Een van de twee Italiaanse dodelijke slachtoffers is de 35-jarige Bruno Gulotta. Hij was met echtgenote Martina en hun twee zonen Aria en Alessandro op vakantie in Barcelona. Bruno woonde en werkte in Legnano, vlak bij Milaan, en deed marketing voor een digitaal tijdschrift: Tom’s Hardware. Hij zou bij het naderen van het moordvoertuig een zoon met zijn lichaam hebben beschermd. De zoon overleefde.

Mensen komen samen om de slachtoffers van de aanslagen in Spanje te herdenken. Foto Santi Palacios/AP

Francisco López Rodríguez (57) en zijn neefje Xavi (3) uit Spanje

De 57-jarige Spanjaard Francisco López Rodríguez werd op La Rambla aangereden samen met zijn vrouw Roser en zijn driejarig neefje Xavi. Ook Xavi, die in een kinderwagen zat, liet het leven.

Ian Moore Wilson, Canada

De Canadees Ian Moore Wilson, door zijn familie omschreven als een reislustig type, wandelde met zijn echtgenote Valerie in Barcelona toen hij dodelijk werd getroffen. De man uit Vancouver werd zwaar gewoond naar en ziekenhuis gebracht maar bezweek aan zijn verwondingen.

Silvina Alejandra Pereyra, Argentijns-Spaans, 40 jaar

Overleden op de Rambla nadat ze boodschappen had gedaan. Tien jaar geleden emigreerde de Argentijnse met Boliviaanse wortels naar Barcelona en sindsdien speelde haar dagelijks leven zich grotendeels af La Boqueria. In de markt nabij de Rambla stond ze achter een kraam. Naaste vrienden hebben voor haar een herdenking in de markt gehouden.

Foto Emilio Morenatti/AP

Spanje gold als waarschijnlijk doelwit voor terreur. Dat er in dertien jaar geen aanslag plaatsvond, is te danken aan goed getrainde antiterreurdiensten

Carmen Lopardo, Argentijns-Italiaans, 80 jaar

Gestorven toen ze over de Rambla slenterde. Op haar dertiende emigreerde ze vanuit het arme zuiden van Italië naar Argentinië. Ze besloot nog één keer met een reisgezelschap naar Europa op reis te gaan om rustig te genieten van het ‘oude continent’.

Pepita Codina, Spaans, 75 jaar

Samen met haar dochter maakte Pepita Codina haar laatste wandeling over de Rambla. Haar dochter bleef gewond achter en overleefde de terreurdaad wel. Ze kwam uit Vic, een plaatsje in het noorden van Catalonië. In Barcelona had de familie een tweede huis.

Ana María Suárez, Spaans

Ze overleed als enige bij de terreurdaad in Cambrils. Daarbij raakten haar echtgenoot en zus zwaar gewond. Ze vierden een verjaardag in de badplaats toen we werden geraakt door een auto met terroristen. Ze overleed later aan haar verwondingen in een ziekenhuis in Tarragona.

Het echtpaar kwam uit Zaragoza en had een vakantiewoning in Cambrils. Ze hadden geen kinderen.