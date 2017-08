Busje rijdt in op bushokjes Marseille: één dode

In de Franse kustplaats Marseille is één persoon om het leven gekomen toen een busje op een bushokje inreed. Dat melden Franse media. De 35-jarige bestuurder van het voertuig is gearresteerd in de buurt van Le Vieux Port, de toeristische oude haven van de stad. Zijn motieven zijn nog onbekend.

Het 42-jarige vrouwelijke slachtoffer werd aangereden bij een bushokje in de buurt La Valentine. Volgens La Provence zou hetzelfde voertuig even daarvoor in de buurt Croix-Rouge een 29-jarige vrouw hebben aangereden die ook bij een bushokje stond. Zij raakte gewond. De politie roept mensen op om Le Vieux Port te mijden.

De bushokjes bevinden zich in twee verschillende buurten van Marseille. Rond 08.15 uur reed het voertuig in op het bushokje in Croix-Rouge, een uur later was het bushokje in La Valentine, enkele kilometers verderop, het doelwit. De bestuurder werd gearresteerd in Le Vieux Port: