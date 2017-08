Aardbeving Italië eist dode

De aardbeving vond rond 7 uur lokale tijd plaats en had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Verschillende gebouwen stortten in en raakten beschadigd. Toeristen en inwoners renden volgens Italiaanse media in paniek de straat op. Er is één dode gevallen, 20 mensen zijn gewond geraakt en er liggen nog minstens 7 mensen onder het puin. Veel mensen wachten op straat totdat ze hun huizen weer in kunnen.

Het vakantie-eiland, dat ligt in de baai van Napels, telt 46.000 inwoners en is met 46,4 vierkante km het grootste van de Flegreïsche Eilanden. Het is in de zomer populair bij vakantiegangers. Bondskanselier Angela Merkel is er regelmatig te vinden.