Wie wil weten hoe Merkel re(a)geert, kijkt naar haar lichaamstaal

Temidden van macho’s als Poetin, blaaskaken als Trump en ijdeltuiten als de voormalig Italiaanse premier Berlusconi en de Franse ex-premier Sarkozy, houdt de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich als vrouw al twaalf jaar staande.

Hoe doet ze dat toch? Volgens Andreas Kluth, hoofdredacteur van de Engelstalige versie van de Duitse krant Handelsblatt Global, komt dat door Merkels onverstoorbaarheid.

Kluth vergelijkt Merkels mentale zelfbeheersing in het artikel The Body Language of Power zelfs met de Japanse gevechtskunst aikido. Beoefenaars van aikido weten bij een aanval de tegenstander uit te schakelen door onder andere gebruik te maken van het moment waarop de tegenstander uit balans is. De kracht van de aanvaller wordt op die manier omgedraaid en tegen hem zelf gebruikt. Merkel doet precies hetzelfde, betoogt Kluth.

Hij geeft het voorbeeld van een bezoek van Merkel aan Poetin in 2007 in Sochi. Merkels medewerkers hadden Poetins kantoor van tevoren geïnformeerd dat Merkel niet dol is op honden omdat ze een keer gebeten is door een hond. Maar tijdens Merkels bezoek liet Poetin toch gewoon zijn zwarte labrador de kamer binnenkomen. Hoewel Merkel er zichtbaar ongemakkelijk bij was, viel de pers over Poetin heen. Merkel becommentarieerde het voorval later met de volgende woorden:

“Hij had dit nodig om zijn mannelijkheid te bewijzen omdat hij bang is voor zijn eigen zwakte. Rusland heeft niets: geen succes in de politiek, geen groeiende economie. Dit is alles dat ze hebben.”

BAM! En daar lag Poetin, diplomatiek gevloerd.

Merkel looking at people

Maar Merkels kracht, uit zich met name in haar lichaamstaal zegt Kluth. Veel politici zetten hun woorden kracht bij met handgebaren. In tegenstelling tot veel andere politici zijn die gebaren bij Merkel altijd beheerst. Bekijk deze prachtige vergelijking met gifjes in een oud artikel van Morgenpost nog even. Waar Merkel rust en zelfvertrouwen uitstraalt door haar handgebaren, straalt haar druk gesticulerende tegenstander onrust, gebrek aan zelfbeheersing en geagiteerdheid uit.

Sterker, Merkel weet vaak met een enkele oogopslag, opgetrokken wenkbrauwen of ironische blik haar politieke gesprekspartner op zijn of haar plek te zetten. En vaak is Poetin een inspiratiebron.

De vuile blik:



De hoe-lang-duurt-dit-nog -en ‘dit heb je al tig keer verteld’-blik:



De ‘je-hebt-er-geen-bal-verstand-van-blik:

Ivanka Trump verving tot verbazing van haar tafelgenoten korte tijd president Trump tijdens de G20 afgelopen juli, iets dat hoogst ongebruikelijk was. Still uit nieuwsvideo.

En tot slot de ‘asjemenou’-blik: