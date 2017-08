Tweede winst voor landskampioen Feyenoord

Feyenoord heeft zondag een tweede winst behaald in de Eredivisie. De regerend landskampioen won op bezoek bij Excelsior met 0-1 in het Van Donge & De Roo Stadion, en staat nu op zes punten. De laatste wedstrijd tegen Excelsior in mei verloor Feyenoord nog met 3-0, waardoor het titelfeest een week uitgesteld moest worden.

Het enige doelpunt werd gescoord in de achttiende minuut. Jean-Paul Boëtius wist een balletje tussendoor van Tonny Vilhena rustig aan te nemen en met een laag geplaatst schot langs doelman Allesandro Damen de verre hoek in te schuiven. Het was het eerste officiële doelpunt van Boëtius sinds zijn terugkeer in Rotterdam. Vlak voor het einde van de tweede helft had Excelsior de beste kans op de gelijkmaker, toen Stanley Elbers net te laat was om een inzet van Zakaria El Azzouzi binnen te tikken.

Na de rust kreeg Boëtius meerdere kansen om de voorsprong verder te vergroten, terwijl Excelsior de druk op de ploeg van Giovanni van Bronckhorst verder wist op te voeren. Milan Massop schoot in de 72ste minuut op de voeten van keeper Brad Jones, die zondag terugkeerde na herstel van een blessure aan zijn rug. Een kopbal van Jurgen Mattheij kon simpel gevangen worden door Jones, waardoor het bij een kleine winst voor de landskampioen bleef.

Tweede overwinning

Het is de tweede overwinning van Feyenoord deze Eredivisie. Vorige week begon de ploeg het seizoen met een 2-1 zege op FC Twente. Toen maakte Steven Berghuis het winnende doelpunt na een uur spelen. Stadgenoot Excelsior behaalde op de eerste speeldag ook drie punten door op bezoek bij Willem II met 1-2 te winnen.

Vanaf 14.30 uur spelen Ajax tegen FC Groningen en FC Utrecht tegen Willem II. Later om 16.45 beginnen de wedstrijden tussen NAC Breda en PSV, en Sparta Rotterdam en PEC Zwolle.